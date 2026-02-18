Las exposiciones dedicadas a Maria Helena Vieira da Silva y Sky Hopinka dirán adiós al Guggenheim este viernes

Fête vénitienne (Veneziako jaia), 1949, obra de Maria Helena Vieira da Silva - MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las exposiciones dedicadas a Maria Helena Vieira da Silva y Sky Hopinka dirán adiós al Museo Guggenheim este próximo viernes, 20 de febrero, última jornada para que el público pueda visitarlas.

Según ha recordado el museo de arte contemporáneo, ambas nuestras ocupan en este momento las salas de la primera planta. 'Maria Helena Vieira da Silva. Anatomía del espacio', recorre la producción de Vieira da Silva comprendida entre las décadas de 1930 y 1980.

Por su parte, 'Sky Hopinka: Desmayo' analiza temas de identidad cultural, desplazamiento y experiencia cotidiana mediante una combinación de técnicas fílmicas documentales y experimentales.

Los visitantes todavía pueden disfrutar de la exposición inaugurada en diciembre 'Artes de la Tierra' y visitar la nueva configuración de la muestra Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao.

Quienes acudan al Museo el último día de la exposición entre las 16.00 y las 19.00 horas obtendrán un descuento del 50% en su entrada y podrá visitar el resto de salas.