Expovacaciones 2026 se celebrará del 8 al 10 de mayo en BEC e impulsará el debate sobre el turismo inteligente

Expovacaciones en BEC de Barakaldo - BEC

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expovacaciones 2026, que se celebrará del 8 al 10 de mayo en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia), reforzará su posicionamiento como "espacio de referencia para el sector turístico" incorporando nuevos contenidos dirigidos al ámbito profesional e impulsando el debate sobre el turismo inteligente.

Según han informado desde BEC, la feria acogerá el 8 de mayo la conferencia "Gobernanza del Turismo Inteligente: datos, distribución y bienestar residente", dirigida a profesionales y organizada por Basquetour.

La jornada, estructurada en dos sesiones, será inaugurada por Daniel Solana, y contará con la presentación de Nagore Uresandi Espinosa, PhD, CEO y fundadora de IN2destination. La primera sesión, "Gestionar los flujos turísticos: medición y equilibrio en el espacio público" contará con la participación de Elisabeth Markussen y Miroslav Drakovic.

Elisabeth Markussen es Senior Manager en Wonderful Copenhagen, lidera el proyecto CopenPay y cuenta con experiencia en estrategia comercial, gestión de marca e innovación digital. Por su parte, Miroslav Drakovic es director de la Oficina de Turismo de Dubrovnik, con una amplia trayectoria en el sector y trabajo orientado al desarrollo turístico del destino, según han destallado desde el BEC.

La segunda sesión, "Gobernanza urbana y regulación de las viviendas de uso turístico: residentes e identidad en el centro", reunirá a Bart Rondas y Finbarr Filan. Bart Rondas es subdirector del Departamento de Economía y Turismo de la ciudad de Gante y especialista en planificación urbana. Finbarr Filan, preside el Sligo Business Improvement District (BID) y la organización nacional ISME, impulsando la colaboración entre tejido empresarial, instituciones y comunidad local.

RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO CON UN TURISMO ÉTICO

En línea con este posicionamiento, Expovacaciones contará en 2026 con el Certificado Etikoa, una iniciativa a la que Bilbao Exhibition Centre se adhiere bajo el destino Barakaldo y que reconoce el compromiso de entidades y agentes con valores como la sostenibilidad, la inclusión, la responsabilidad y el respeto por el entorno y las comunidades locales.

La incorporación de este distintivo, según ha destacado BEC, "refuerza la apuesta de la feria por promover un turismo más consciente, alineado con las demandas actuales de las y los viajeros y los desafíos actuales del sector".

Con iniciativas como estas, Expovacaciones no solo presenta destinos y experiencias, sino que "se posiciona como un espacio de reflexión y transformación para un turismo que mira al futuro", han remarcado desde el recinto ferial.

En su 46ª edición, el certamen reunirá una amplia oferta de destinos nacionales e internacionales, propuestas de turismo activo, gastronomía, experiencias familiares y espacios inspirados en los ejes "Experimenta" y "Saborea", consolidándose como punto de encuentro entre el público viajero y las últimas tendencias del sector turístico.