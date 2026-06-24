El exterior de Artium Museoa, epicentro de la nueva edición del festival de cortos 'Korterraza'

Korterraza' - KULTURA KALEAN! ELKARTEA

VITORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exterior del Museo de Arte Contemporáneo Artium volverá a ser esta semana el epicentro de las proyecciones y los conciertos preparados para la XVII edición del festival de cortometrajes 'Korterraza', que arranca este miércoles en Vitoria-Gasteiz, a las 19.00 horas, con la sección 'Euskera' y el concierto de Pelax en Izaskun Arrue Kulturgunea.

A partir del jueves, el festival retomará su dinámica habitual en el exterior de Artium Museoa con dos potentes conciertos y la primera sesión de cortometrajes al aire libre.

Desde las 18.30 horas, el público está invitado a participar y a divertirse con los directos de los grupos A Contra Blues y Moonshine Wagon, y con los cortometrajes de la 'Sección Oficial', 'Komedia' y 'Muestra' (22.00 horas). Las tres actividades, como el resto del certamen, son gratuitas y abiertas hasta completar aforo.

'Korterraza Gasteiz' continuará el viernes con una jornada marcada por los txikis. A las 19.00 horas, se celebrará la sesión de 'Korterraza Txiki' en el Auditorio de Artium Museoa, con entrada libre hasta completar aforo.

En el apartado musical, Susan Santos estará en el escenario de Artium Museoa desde las 18.30 horas. La guitarrista y cantante ofrecerá su combinación de 'rock', 'blues' y 'country'. Después, a las 20.15 horas, Julián Maeso regresa a Vitoria-Gasteiz, en formato sexteto en esta ocasión, para presentar su último disco, 'Healing Gang'.

Posteriormente, a las 22.00 horas, el público disfrutará con la segunda sesión general de cortometrajes en la plaza interna con los siguientes trabajos: 'Pordentro', 'Montecarlo 67', 'Ya nos tocaba', 'Las hijas del tomate', '¡Hasta enterrarlos!', 'Tú no', y 'Dicen que tu padre'.