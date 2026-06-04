Extinguido totalmente el incendio del vertedero de Gardelegi en Vitoria

Incedio declarado este miércoles en el vertedero municipal de Gardelegi, en Vitoria. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio registrado este pasado miércoles en el vertedero de Gardelegi en Vitoria ha quedado totalmente extinguido durante esta madrugada. Cinco personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo debido a este suceso aunque no precisaron ser trasladadas a centros sanitarios, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El fuego se produjo en la tarde de este pasado miércoles y un operativo conjunto de bomberos de Vitoria-Gasteiz y de la Diputación de Álava han trabajado en su extinción. Finalmente, el incendio ha quedado totalmente extinguido esta madrugada.

Según los datos aportados por Seguridad, cinco personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo aunque no precisaron ser trasladados a centros sanitarios.

Debido a la presencia de humo, además, SOS Deiak recomendó este miércoles evitar la circulación por la carretera A-2124, en el Puerto de Vitoria, salvo en caso de necesidad, así como la práctica de actividades al aire libre en las inmediaciones de esta zona.