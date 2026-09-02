Ezker Anitza-IU acusa al Gobierno vasco de "no dar respuesta" a la inactividad del nuevo edificio de La Herrera

SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ezker Anitza-IU ha denunciado que el Gobierno Vasco ha afrontado las preguntas formuladas por el portavoz de esta formación en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, "sin dar ninguna respuesta concreta" sobre la falta de actividad económica en el nuevo edificio de La Herrera, pese a su objetivo de reactivar la economía de Pasaia (Gipuzkoa).

"Cuando preguntamos por qué no hay actividad, nos explican las obras y los trámites; cuando preguntamos qué empresas están interesadas, nos hablan de tipos de empresas; y cuando preguntamos por los criterios de adjudicación, nos dicen que ya se definirán. Están evitando concretar sobre lo que les hemos preguntado", ha señalado la coordinadora de Ezker Anitza-IU, Arantza González.

En esa línea, ha considerado "especialmente significativo" que, ante la pregunta concreta de qué actividades económicas han mostrado interés en instalarse en el edificio, el Gobierno Vasco "no facilite ningún nombre, número de empresas interesadas ni compromiso concreto de implantación".

Según Ezker Anitza-IU, "solo se limita a informar que el inmueble está destinado a empresas vinculadas a Adinberri, al Polo de Empresas de Economía Azul, actividades terciarias, startups y pymes innovadoras", ha añadido.

"Si existen empresas interesadas, el Gobierno Vasco debería poder explicar cuántas y en qué situación se encuentran esas conversaciones", ha apuntado González.

Además, Ezker Anitza-IU ha explicado que en su respuesta a las preguntas realizadas, el Ejecutivo autónomo tampoco especifica cuáles serán los criterios que regirán la adjudicación de los espacios.

La formación considera que la situación de inactividad del edificio de La Herrera "merece una explicación política más allá de la relación de trámites administrativos pendientes".

"Estamos hablando de una infraestructura pública que se plantea precisamente como una herramienta para la revitalización económica de una zona como La Herrera. No es suficiente con decir que algún día habrá empresas, que se definirán los criterios más adelante y que la actividad empezará previsiblemente en 2027", ha subrayado la coordinadora de Ezker Anitza-IU.

Finalmente, la formación de izquierdas reclama al Gobierno Vasco "mayor transparencia y concreción" sobre el proyecto y sobre el grado real de cumplimiento de los objetivos con los que se impulsó la infraestructura.