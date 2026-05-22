Ezker Anitza-IU recordará el domingo en San Sebastián la masacre de Ategorrieta con una ofrenda floral

Ezker Anitza-IU recordará el domingo la masacre de Ategorrieta. - EZKER ANITZA-IU

SAN SEBASTIÁN 22 May. (EUROPA PRESS) -

Ezker Anitza-IU, la Asociación Fato Daniel Castelao y el PCE-EPK recordarán este próximo domingo en San Sebastián la masacre de Ategorrieta de 1931 con una ofrenda floral. Además, Ezker Anitza-IU se suma a los actos de homenaje organizados por el Ayuntamiento de Pasaia.

La ofrenda floral tendrá lugar a las 11.30 horas en el Reloj de Ategorrieta en memoria de los marineros fallecidos el 27 de mayo de 1931 por disparos de la Guardia Civil en el transcurso de una protesta de los trabajadores de la mar que reclamaban "mejores condiciones laborales", según ha recordado la formación de izquierdas.

"El único delito que cometieron fue luchar por el aumento salarial para aquellos que faenaban en Gran Sol, tener un descanso equivalente a los domingos que se trabajaban en la mar, o que la jornada laboral no fuese superior a las 15 horas de trabajo", ha destacado.

Además, Ezker Anitza-IU se sumará a los actos que ha organizado en Ayuntamiento de Pasaia para "reconocer una tragedia que es poco conocida entre a población, pero que es un hecho fundamental en la lucha de los trabajadores de la mar por sus derechos".

La formación de izquierdas ha hecho un llamamiento a la participación tanto en la ofrenda floral del domingo como en los actos de homenaje que tendrán lugar en Pasaia porque "es imprescindible conocer la historia y reconocer como se merece la lucha de aquellos trabajadores y sus familias por tener unas condiciones de vida dignas y salir de la miseria debida a las condiciones de semi esclavitud a las que estaban sometidos por los armadores de la época".