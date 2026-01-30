La fachada del Ayuntamiento de Vitoria se iluminará de verde este fin de semana por el Día Mundial contra el Cáncer

VITORIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fachada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se iluminará de verde este fin de semana con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, tal como ha solicitado la Asociación Española Contra el Cáncer.

Así lo ha informado este viernes el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha recordado que se prevén más de 35 millones de nuevos casos de cáncer en 2050. "El rápido crecimiento de la carga mundial de cáncer refleja tanto el envejecimiento como el crecimiento de la población, así como los cambios en la exposición de las personas a los factores de riesgo, varios de los cuales están asociados al desarrollo socioeconómico", ha añadido.

Asimismo, el Consistorio ha explicado que el tabaco, el alcohol y la obesidad son factores clave del aumento de la incidencia del cáncer, mientras que la contaminación del aire sigue siendo uno de los principales factores de riesgo medioambientales.