Facu Díaz y Miguel Maldonado celebran 10 años sobre el escenario este sábado en el BEC con su gira "más ambiciosa"

Definen esta década como el "entrenamiento más duro haciendo humor" a partir de la actualidad

Los humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado presentan este próximo sábado en el BEC "una de las giras más ambiciosas de su carrera", con la que celebran "una década de chanzas y chascarrillos". 'Diez años: El Tour' recorrerá siete ciudades en España, entre las que han incluido Bilbao, sobre la que opinan que "desde siempre" ha sido una de las ciudades donde mejor les ha recibido el público.

En una entrevista con Europa Press, Facu Díaz y Miguel Maldonado han definido su show como "una buena fiesta" en la que buscan un equilibrio para satisfacer al público que les acaba de descubrir, pero también como "una suerte de homenaje" a quienes les han acompañado en los últimos diez años.

Esa ha sido la definición en la que han coincidido, pero Maldonado, fiel a su humor, ha señalado que "posiblemente" el que presentan este sábado en el BEC de Barakaldo "es el mejor show de comedia que se ha escrito en la historia de la Unión Europea". "No me atrevería a decir que va más allá de eso, porque entiendo que hay otras sensibilidades políticas, pero dentro de la Unión Europea, no creo que haya habido nunca un show mejor", ha añadido.

En respuesta a ello, Díaz ha bromeado asegurando que "es un show hecho por Facu Díaz y un cómico que no sabe que en las entrevistas por escrito no se detecta siempre el sarcasmo", siguiendo la dinámica que define la relación entre los dos humoristas.

"UNA DE LAS GIRAS MÁS AMBICIOSAS"

La de este sábado en el BEC es una de las paradas que han elegido para su gira 'Diez años: El Tour', que nace del podcast 'Quieto Todo el Mundo', un proyecto autogestionado y dependiente exclusivamente de plataformas. "Una de las giras más ambiciosas de su carrera", con la que celebran "una década de chanzas y chascarrillos", según ha compartido la organización.

Preguntados por estos diez años juntos, Díaz ha expresado que han pasado "por muchas fases". "No tanto porque no nos gusta trabajar, siendo sinceros", ha bromeado, "pero es verdad que la materia prima que hemos escogido para trabajar, que es la actualidad, a veces es muy pesada y muy repetitiva, sobre todo".

En este sentido, ha valorado estos años como un tiempo para "buscar la triple y la cuarta vuelta al mismo tema, al mismo asunto", y eso es lo que les ha "curtido" porque "han sido diez años del entrenamiento más duro haciendo humor de actualidad".

"Es verdad que, ante la enésima salida de tono de Ayuso, a priori parece que no tienes nada más que decir, pero lo que nos ha enseñado esta década es que, si te esfuerzas, aún sale", ha añadido Maldonado.

UN PÚBLICO ENTREGADO

En sus experiencias anteriores en otras salas, los humoristas han asegurado que Bilbao "es de las ciudades que mejor" les ha recibido, donde "el público está entregadísimo". Durante estos diez años de trabajo, han señalado, el público los ha llevado "siempre en volandas, y desde luego, Bilbao es un ejemplo de ello". Han asegurado que la cita de este sábado, además, será "una de las más multitudinarias de esta gira".

Una de las características que destacan de su show es que "funciona perfectamente en todas partes", y que sus chistes "entran igual de bien en Sevilla que en Bilbao, algo que es raro, porque hay poca gente que sea más diferente que un sevillano y uno de Bilbao".

EL ACENTO VASCO

Preguntado por su ya tradicional imitación de acentos, Maldonado ha confirmado que "por supuesto" hará lo propio con el vasco en Bilbao. "La duda ofende", ha bromeado, para añadir que espera hacerlo "tan tan mal que se le dé la vuelta y a la gente le encante". "Si bien es cierto que a mí se me da bien hacer cierto tipo de acentos, el vasco en concreto me cuesta un poco más, pero poco a poco, a la que esté doce horas, ya enseguida me empapo y lo puedo hacer bien", ha subrayado.

Sobre posibles sorpresas en el show, Facu Díaz ha asegurado que les "cuesta mucho no 'spoilear'", especialmente porque quieren subir las fotos que les mandan después de cada pase, porque "son espectaculares, pero la mayoría" desvelan "cosas" y consideran que "está bien que la gente se lo encuentre todo de sorpresa".

Diez años "son los que llevamos juntos haciendo la chorrada", han recordado, y este sábado lo celebran con su audiencia en el BEC de Barakaldo, en un show que arrancará a las 21.00 horas. Las entradas están disponibles en la web de la empresa organizadora, MPC Management (proticketing.com) a partir de 25 euros.