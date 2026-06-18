Fallece un ciclista de 69 años en un accidente de tráfico en la carretera A-4306, cerca de Foronda (Álava)

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VITORIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, de 69 años de edad, ha fallecido este jueves, tras verse implicado en un accidente con un turismo en las inmediaciones de una rotonda en Foronda (Álava), en la carretera local A-4306, del municipio de Vitoria-Gasteiz.

Según ha comunicado la Ertzaintza, el aviso se ha registrado a las 8.51 horas de este jueves, cunado un comunicante ha informado al teléfono 112 de SOS Deiak del accidente entre un coche y un ciclista, el cual había quedado inconsciente.

Patrullas de la policía autonómica y una ambulancia de Osakidetza han acudido al lugar para atender a la víctima. Sin embargo, a pesar de los intentos de reanimación al ciclista, un médico ha certificado el fallecimiento en el lugar del suceso. La Ertzaintza ha iniciado una investigación y ha abierto un atestado para determinar las causas del accidente.