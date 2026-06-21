Fallece un conductor de 30 años accidentado la madrugada del domingo en Sopuerta (Bizkaia)

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

BILBAO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo accidentado la madrugada de este domingo en la carretera BI-630 a su paso por Sopuerta, un hombre de 30 años, ha fallecido como consecuencia del incidente. El vehículo se ha salido de la calzada y ha colisionado contra un muro. La víctima ha quedado atrapada en el interior del coche y una vez rescatada la persona ha sido evacuada a un centro hospitalario donde ha fallecido horas más tarde.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el incidente se ha producido a las dos y diez de la madrugada de este domingo, cuado un turismo que circulaba por la carretera BI-630 se ha salido de la calzada y ha colisionado contra un muro a la altura del barrio Malabrigo de Sopuerta al circulaba sentido Arcentales. Como consecuencia de la colisión el conductor del vehículo ha quedado atrapado en el interior.

Recursos de emergencias se han trasladado al lugar, entre ellos Ertzaintza, sanitarios y recursos de bomberos. Estos últimos han procedido al rescate de la víctima, que ha sido posteriormente evacuada por una ambulancia al Hospital de Cruces. Horas más tarde el conductor herido, de 30 años, ha fallecido. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas y circunstancias del accidente.