Muere un hombre de 73 años en el incendio registrado en una vivienda de Bermeo

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años de edad ha fallecido como consecuencia de un incendio registrado a primera hora de esta tarde en una vivienda de Bermeo (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Pasada la una y media de esta tarde, la Policía Local de Bermeo ha recibido el aviso de que se había producido un incendio en una vivienda de la localidad. Al lugar se han desplazado los servicios de emergencias y los bomberos se han encargado de su extinción.

Del interior del piso han sacado a un hombre inconsciente, de 73 años, que ha sido atendido por el personal sanitario, pero ha fallecido en el lugar. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico incidente.