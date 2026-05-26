Fallece un hombre de 77 años en la playa de Ondarreta de San Sebastián

Archivo - Playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España) - Unanue - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 77 años ha fallecido en la mañana de este martes en la playa de Ondarreta de San Sebastián. Personas que se encontraban en el arenal han sacado su cuerpo del agua, pero no han podido hacer nada por su vida.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se han producido a las 10.40 horas de este martes en la playa donostiarra de Ondarreta. Los bañistas que se encontraban en el lugar han sacado el cuerpo de una persona del agua.

Estas personas le han practicado la reanimación cardiopulmonar para intentar reanimarle, pero no ha sido posible. Hasta la zona se han desplazado servicios sanitarios, que han certificado la muerte del varón, de 77 años de edad.