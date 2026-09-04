Muere el hombre herido en un tiroteo en Barakaldo este jueves

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 48 años herido este pasado jueves en un tiroteo en la localidad vizcaína de Barakaldo falleció anoche en el hospital al que había sido trasladado, según han confirmado fuentes de la Ertzaintza. El varón detenido posteriormente por estos hechos permanece en la mañana de este viernes en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

El suceso ocurrió sobre las ocho y media de la tarde de este pasado jueves en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre de Barakaldo, donde la víctima fue disparada varias veces con una escopeta. El autor de la agresión huyó del lugar en un vehículo.

Varios recursos policiales se trasladaron al lugar, así como personal sanitario, que atendió a la víctima, un hombre de 48 años y que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció sobre las once de la noche.

Una patrulla localizó al presunto agresor circulando por el municipio alavés de Amurrio, donde fue detenido por los agentes, que, en un registro del interior del vehículo, encontraron el arma utilizada en la agresión.

El arrestado, también de 48 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza. El hombre, acusado de un delito de intento de homicidio, permanece este viernes en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso que, según las primeras hipótesis, "podría tener un carácter sentimental".