Fallece un joven motorista en un accidente de tráfico en la GI-2132 en Hernani (Gipuzkoa)

Vehículo de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven motorista ha fallecido esta pasada noche tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en la GI-2132, a su paso por el municipio guipuzcoano de Hernani, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El accidente ocurrió poco antes de las nueve de la noche de este miércoles y, como consecuencia del siniestro, el motorista, un joven de 24 años, falleció por las heridas sufridas. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del accidente.