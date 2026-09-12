Fallece un motorista en un accidente en la salida de la AP-1 Vitoria

VITORIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 54 años ha perdido la vida este sábado en un accidente registrado en el tramo desde la AP-1 hacia la N-622 en Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El siniestro se ha registrado sobre las 12.40 horas. Los Servicios de Emergencia han acudido al lugar del accidente, donde han encontrado al motorista gravemente herido, por lo que han procedido a realizar intentos de reanimación. Finalmente, un médico ha confirmado el fallecimiento de la víctima, un hombre de 54 años.

Según ha explicado la Consejería de Seguridad, la Unidad de Tráfico Territorial de la Ertzaintza en Álava está investigando las causas del accidente.