Fallece un motorista tras salirse de la calzada y precipitarse a un pequeño barranco en Kuartango (Álava)

BILBAO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este sábado tras salirse de la calzada y precipitarse por un pequeño desnivel en una carretera secundaria de Kuartango, en Álava, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El trágico accidente se ha producido a la una menos veinte de la tarde en la carretera A-3314, a su paso por el término municipal de Kuartango en dirección hacia Izarra. Por causas desconocidas por el momento, el motorista se ha salido de la carretera y se ha caído a un pequeño barranco.

Al lugar han acudido los Servicios de Emergencia de Euskadi y, tras asistir a la víctima, solo han podido certificar su fallecimiento.