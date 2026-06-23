Fallece una persona de 90 años por golpe de calor en una residencia de mayores en Bizkaia

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona de 90 años ha fallecido este martes por golpe de calor en una residencia de mayores en Bizkaia. Hasta las siete de la tarde, el Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido a 44 personas a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 10 y 90 años. De ellos, 20 casos se han tratado in situ y han sido dados de alta, mientras a 24 personas se las ha trasladado en ambulancia a centro hospitalario o de salud para su seguimiento, la mayoría sin revestir gravedad.

Por territorios, en Gipuzkoa ha habido 14 casos, en Bizkaia 30 casos (un fallecimiento) y no ha habido ninguna persona atendida por calor en Álava.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026. El objetivo del Plan es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de cuatro años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

Del mismo modo, se recomienda: contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.