Fallece un trabajador en la fábrica de pinturas Vibrantz de Llodio al explotar un horno

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VITORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de la fábrica de pinturas industriales Vibrantz de la localidad alavesa de Llodio ha fallecido pasada la medianoche al explotar un horno, según ha confirmado a Europa Press la Ertzaintza.

Los hechos han sucedido a las 00.15 horas, cuando se ha producido el accidente laboral en el que ha fallecido el trabajador. Al parecer, todo apunta a que la causa del siniestro ha sido la explosión de un horno en las instalaciones de la fábrica.