Fallece un varón de 86 años tras ser atropellado por un camión en Ondarroa

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRES) -

Un varón de 86 años de edad ha fallecido este miércoles tras ser atropellado por un camión en el casco urbano de Ordarroa (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos se han producido a las 08.26 horas de este miércoles, en la localidad de Ondarroa cuando, por circunstancias que se investigan, un camión ha atropellado a un peatón, de 86 años, que ha fallecido en el lugar.

Al accidente se han desplazado recursos de Policía Local, Ertzaintza y Osakidetza que únicamente han podido certificar el fallecimiento del hombre atropellado. La Ertzaintza ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias del fatal siniestro.