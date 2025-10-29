Fallece una vecina de San Sebastián de 41 años en una colisión entre un turismo y un camión en AP-15, en Olite (Navarra)

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un turismo, de 41 años y vecina de San Sebastián, ha fallecido este miércoles al chocar frontalmente contra un camión a la altura del punto kilométrico 45,1 de la AP-15, sentido Pamplona-Tudela, en el término municipal navarro de Olite.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 10.06 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), un helicóptero medicalizado y patrullas de la Guardia Civil y la Policía Foral. Asimismo, se ha personado en el lugar de los hechos una patrulla de la Policía Nacional que circulaba por la autopista.

El siniestro se ha producido cuando el coche en el que circulaba la mujer, en sentido Pamplona, ha sufrido una salida de vía, ha invadido el carril contrario y ha colisionado contra un camión, quedando ambos vehículos detenidos en la vía. Posteriormente, otros dos vehículos han sufrido una colisión por alcance a causa de la presencia en la autopista del coche y el camión siniestrados, aunque sus ocupantes no han requerido evacuación ni atención médica.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de la conductora del coche, una mujer de 41 años, que ha fallecido en el lugar. El camionero implicado ha resultado herido leve y ha sido atendido in situ por los servicios médicos.

Como consecuencia de la colisión, la vía ha quedado cerrada al tráfico en sentido sur hasta las 11.07 horas. Posteriormente, ha permanecido cerrado el carril derecho.

El cuerpo de la fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas y la dinámica del siniestro.