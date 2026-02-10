Familiares de trabajador de Babcock Wilcox fallecido de cáncer pulmonar reclaman a las sucesoras 251.903 euros por daños

BILBAO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familiares de un trabajador de Babcock Wilcox fallecido de cáncer pulmonar reclaman a las empresas sucesoras 251.903 euros por "los daños causados por el incumplimiento de las medidas preventivas frente al amianto y otras sustancias cancerígenas", que "no puede quedar impune".

Según ha informado la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) en un comunicado, este miércoles, 11 de febrero, el Juzgado de Bilbao celebrará la vista por la demanda de daños contra Cofivacasa y Tubos Reunidos, como sucesoras de Babcock Wilcox, presentada por familiares de un trabajador fallecido en 2023 de cáncer pulmonar, tras trabajar entre 1965 y 1992 como cucharero, "expuesto al amianto y otros cancerígenos, sin las medidas de seguridad que la legislación requería".

El trabajador estaba siendo sometido a seguimiento por la presencia de "lesiones dependientes de la pleura parietal derecha con aumento patológico de metabolismo y necrosis central, sugieren naturaleza maligna y ganglio retro clavicular derecho con aumento patológico de metabolismo que sugiere naturaleza metastásica".

Según consta en informe del Hospital de Cruces de noviembre de 2023, el trabajador presentaba "extensas placas pleurales calcificadas en ambos hemitórax, sobre todo pleura diafragmática, valorar antecedentes de exposición a Asbesto", ha indicado Asviamie, para añadir que el trabajador falleció el 21 de marzo de 2024 a causa de neoplasia pulmonar.

La asociación ha indicado que el 11 de octubre de 2024 se dictó Resolución del INSS, declarando las prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de enfermedad profesional.

Asviamie ha precisado que el fallecido trabajó de cucharero en la empresa Babcock Wilcox, cuando el amianto se utilizaba en los hornos como aislante. En el desarrollo de su actividad, ha indicado la asociación, "se protegía con chaqueta y manoplas de amianto, que en su uso se degradaban y liberaban fibras de amianto que eran inhaladas por el trabajador". Como el resto de los trabajadores de la fundición, el fallecido realizaba trabajos de mantenimiento de los hornos, retirando el amianto deteriorado y colocando nuevo.

Por otro lado, Asviamie ha destacado que el informe de Osalan emitido en mayo de 2022 "considera probable que el trabajador hubiese estado expuesto al amianto durante su vida laboral, pudiéndose producirse la misma, tanto por manipulación directa, como indirectamente por otros trabajadores". También apunta que "podría haber estado expuesto a humos de soldadura, ambientes pulvígenos de distinta composición, como a Sílice".

Esta exposición, según Osalan, se produjo sin que Babcock Wilcox adoptase ninguna medida de seguridad, frente al uso de amianto y otras sustancias cancerígenas. Por esta razón, la familia reclama en concepto de daños y perjuicios a favor de la viuda e hijos 251.903,4 euros.

La Asociación vasca de víctimas del amianto ha denunciado el "escandaloso incumplimiento de las grandes empresas, de las medidas de seguridad que la legislación exigía, frente a las sustancias cancerígenas, infracción, que tanto daño viene generando y que no puede quedar impune".