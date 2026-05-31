Familias de dos milicianos recuperados de una fosa agradecen a Gogora la entrega de sus restos: "Ya están con nosotros"

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso, entregan los retsos de los milicioanos Cosme Ayala y Manuel Narváez a sus familias, en un acto en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Familiares de los milicianos Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidíaz, recuperados de una fosa del cementerio de Amorebieta-Etxano (Bizkaia), que este domingo han recibido sus restos de manos del Gobierno Vasco y Gogora, han agradecido al Instituto Vasco de la Memoria la labor que ha realizado. "Ya están con nosotros", han dicho agradecidos tras desconocer durante casi 90 años donde se encontraban estos fallecidos en la Guerra Civil.

Ayala Yoldi y Hernáez Ruidiaz murieron en abril de 1937 en los frentes de guerra de Elorrio y Muxika, respectivamente. El primero era navarro de nacimiento y vecino de Barakaldo, estaba casado y era padre de dos hijas, trabajaba como jornalero. Durante la guerra, luchó como miliciano del Batallón Meabe 1, 'Largo Caballero', adscrito a las Juventudes Socialistas Unificadas.

Por su parte, Manuel Hernáez Ruidiaz, riojano de nacimiento, vivía en Bilbao, estaba casado y tenía una hija. Trabajaba también como jornalero. Durante la guerra luchó como miliciano del batallón Zabalbide, adscrito a Izquierda Republicana.

Durante el acto de entrega de los restos mortales de ambos milicianos, en el que han participado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso, han tomado la palabra María Hernáez y Begoña Maruri, hija y nieta de Manuel Narváez, respectivamente, así como Jon Mikel Abellanal, nieto político de Cosme Ayala.

SIN AITA DESDE LOS 16 MESES

María ha recordado que se quedó sin su aita Manuel cuando tenía solo 16 meses. "Y sé cosas de él porque me la fue contando mi ama. Me contó que se casaron muy jóvenes y muy enamorados. Manuel era rubio, alto y muy guapo. Trabajaba en la fábrica Echevarría de Begoña, y era de ideas y convicciones republicanas", ha apuntado.

Cuando comenzó la guerra, ha señalado que su padre "no se lo pensó dos veces y se alistó para ir al frente". "Su mujer, mi ama, le suplicó que no fuera, pero no le hizo caso y, por desgracia, nunca más lo volvió a ver, por lo que tuvo que criarme sola. Mi ama nunca rehizo su vida, porque no podía olvidarle. Siempre me habló de él con muchísimo cariño", ha indicado.

Manuel Hernáez formó parte del batallón Zabalbide y murió con solo 26 años en una batalla en Muxika. Según le contaron a su madre, "le enterraron en una fosa común en Amorebieta, donde ha sido encontrado gracias a los admirables trabajos de Gogora y el Gobierno Vasco". Por ello, les ha agradecido "de corazón" la labor "tan importante" para las familias que perdieron a seres queridos "en esa cruel guerra civil".

Por su parte, Begoña Maruri, su nieta, se ha querido dirigir directamente a su abuelo. "Al fin podemos dirigirnos a ti directamente, porque ahora sí, gracias a Gogora, este magnífico Instituto de recuerdo y convivencia, hemos tenido la gran alegría y alivio de saber que ya estás con nosotros. No sabes las ganas que teníamos de que después de tantísimos años separados amama Margot y tú estuviérais juntos para siempre", ha apuntado.

Begoña ha asegurado que su abuelo siempre ha formado parte de sus vidas y, por supuesto, de la familia. "Hablábamos de ti. Estabas en nuestras conversaciones. Ama y amama se han encargado de que nunca tu memoria haya sido olvidada en esta familia que cada vez crece más. Ahora sí va a haber un lugar donde pronunciar tu nombre, donde llevarte flores. Y con estos sencillos gestos, tu presencia ahora con nosotros se convertirá en un recuerdo muy vivo para siempre", ha asegurado.

Para concluir, ha dado las gracias de Gogora por "haber hecho este momento realidad. Por último, Jon Mikel Abellanal, nieto de Cosme Ayala, muy emocionado y sin poder contener las lágrimas, también ha mostrado su alegría y satisfacción por esta campaña del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Tal como ha subrayado, su familia es el ejemplo de que los familiares de los desaparecidos ya se habían conformado con la publicación de la enciclopedia vasca de la guerra civil con los listados en los que aparece Cosme, fallecido en Elorrio.

"El hecho de que os pusiérais en contacto con nosotros y saber que está identificado, es un ejemplo para mucha gente que puede estar en la misma situación", ha subrayado.

LOCALIZADOS EN JULIO DE 2025

Los restos mortales de los dos milicianos se localizaron en julio de 2025 en la misma fosa, la número 11 del cementerio de Amorebieta-Etxano, junto con los de otras 28 personas. Una vez excavada todo el área se han descubierto en total 11 enterramientos con los restos mortales de 157 personas.

El análisis de las muestras genéticas de todos estos restos óseos acaba de concluir, lo que quiere decir que los perfiles genéticos de los últimos restos recuperados ya forman parte del Banco de ADN y esto ha permitido identificar a Cosme Ayala y Manuel Hernáez.

En el caso de Ayala, ha sido una de sus hijas la donante (tuvo dos hijas y viven las dos). Donó la muestra en abril y en unas pocas semanas, debido al grado de parentesco, el análisis de una única muestra ha servido para llevar a cabo la identificación.

En el caso de Hernáez, el ADN de su única hija formaba parte del Banco genético de Gogora desde 2023, cuando la familia tuvo noticias del inicio de los trabajos de exhumación en Amorebieta-Etxano, pero los restos de Manuel no se habían localizado aún. Se encontraron y exhumaron en julio del ano pasado, cuando se dieron por finalizados estos trabajos.