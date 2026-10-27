Las familias vizcaínas pagarán unos 9 euros más en 2027 por el recibo del agua

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha aprobado en su sesión de este martes la revisión de las tarifas por los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración para 2027, que aumentan un 4%, lo que supondrá un incremento de unos 9 euros al año, repartido en las cuatro facturas emitidas trimestralmente, lo que representa una subida de 2,25 euros por factura de una familia media.

Según los responsables de la entidad consorciada, esta subida responde a su compromiso con la seguridad, la fiabilidad y la sostenibilidad del servicio, permitiendo mantener "el esfuerzo inversor necesario para renovar y reforzar las infraestructuras hidráulicas, reducir sus vulnerabilidades y avanzar en la digitalización y los sistemas predictivos".

En un contexto marcado por una mayor incertidumbre climática, invertir en la modernización de las instalaciones y en herramientas que permitan anticipar tanto los episodios de lluvias intensas como los periodos de escasez de agua resulta "fundamental para mejorar la capacidad de prevención y respuesta, proteger la salud pública y garantizar la continuidad del abastecimiento y el saneamiento", han asegurado.

Se trata, en su opinión, de "invertir hoy para que Bizkaia esté mejor preparada ante los desafíos hídricos que vienen, reforzando la seguridad de un servicio esencial para la ciudadanía y la actividad económica".

PLAN DE AYUDAS

En otro punto del orden del día, la asamblea ha dado el visto bueno también al Plan de Ayudas a municipios para, entre otras actuaciones, acometer la renovación de sus redes de abastecimiento, que ascenderá a 335.840 euros en 2027, repartidos entre Abadiño, Barakaldo, Basauri, Berriatua, Bilbao, Durango, Getxo y Portugalete.

Desde que comenzó este sistema de ayudas en 1980, se han destinado más de 43 millones de euros para colaborar con las instituciones municipales en la mejora de las redes de distribución.

Según han indicado desde el Consorcio, la gestión del agua es intensiva en energía, desde su captación, tratamiento y distribución, hasta su recogida y depuración para su devolución al medio. "Cualquier acción de mejora por mínima que sea tiene un impacto directo en los recursos consumidos de manera global", han subrayado.

En el marco del Plan de Actuación Energética, la entidad consorciada está avanzando en la optimización de procesos mediante la digitalización y automatización para mejorar la eficiencia operativa, pero, además, el sector tiene un "gran potencial" para integrar energías renovables.

Gracias a las inversiones recogidas en el Plan de Generación de Energía Renovable, el Consorcio será capaz de producir con fuentes propias toda la energía necesaria para el abastecimiento y recuperar una parte importante de la energía consumida en el saneamiento.

En este sentido, durante el periodo 2027-2030 está prevista la instalación de turbinas hidráulicas a la entrada de los depósitos de Las Carreras y Ugarte y las ETAP de Garaizar y Venta Alta, con una inversión de 1,4 millones de euros.

Además, se contempla la ampliación de la planta de generación fotovoltaica de la ETAP de Venta Alta y se está analizando la posibilidad de ampliar aún más la instalación de generación aprovechando los espacios de aparcamiento.

Adicionalmente, en el periodo 2027-2030 se espera instalar centrales de generación eléctrica fotovoltaica en las EDAR de Galindo, Arriandi, Güeñes Mungia, Gorliz, en el tanque de tormentas de Etxebarri y en los bombeos de Lamiako y trasvase de Asua con un presupuesto de 2,8 millones de euros.