Familias de Zubileta Eskola de Getxo exigen "una solución urgente" al cierre del polideportivo cubierto desde 2024

BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las familias del alumnado de Zubileta Eskola, ubicada en el municipio vizcaíno de Getxo, se han movilizado para reclamar "una solución urgente" ante la situación en el centro educativo, "que acumula ya dos cursos escolares sin acceso a su frontón/polideportivo cubierto", desde septiembre de 2024.

Según ha denunciado la Asociación de Padres y Padres (AMPA) de la escuela, las instalaciones permanecen cerradas "primero por obras y posteriormente por la ausencia de licencia de uso". Ha añadido que esta circunstancia "afecta directamente a 290 niñas y niños de entre 2 y 12 años, que no pueden realizar actividades físicas en días de lluvia ni disponer de un espacio cubierto durante los recreos o el servicio de comedor", lo que supone "dos horas diarias".

Además, las familias denuncian la "falta de información clara" sobre los plazos de resolución, así como la "aparición de nuevas deficiencias técnicas" tras la finalización de las obras, entre ellas, "problemas de insonorización, ausencia de planes de autoprotección o carencias en infraestructuras de seguridad o goteras".

La AMPA ha asegurado que el problema adquiere "una dimensión especialmente sensible" debido a que el centro es uno de los habilitados en Bizkaia para la escolarización de alumnado con discapacidad auditiva, "lo que hace imprescindible garantizar unas condiciones acústicas adecuadas". "Llevamos dos años viendo cómo nuestras hijas e hijos no pueden correr, jugar o hacer deporte cuando llueve. Es una situación insostenible", ha criticado.

"OCIO Y SALUD"

"No solo hablamos de ocio, hablamos de salud, de desarrollo físico y también de aprendizaje. Estar encerrados en las aulas durante horas no es una opción", han defendido, para recordar que han presentado "propuestas viables y algunas financiadas por las propias familias, pero todas han sido rechazadas sin ofrecer alternativas reales".

La AMPA ha indicado que desde septiembre de 2024 la comunidad educativa "ha impulsado diversas iniciativas para paliar la situación", entre ellas, la solicitud de instalación de una carpa provisional, la presentación de un proyecto de adecuación de un espacio natural del centro, con instalación de elementos como cuerdas, redes y hamacas para fomentar la actividad física y el bienestar emocional.

La familias han denunciado "la inacción institucional" tras "un primer curso de obras y un segundo curso sin licencia de uso y constantes negativas a las propuestas".

Como consecuencia, han iniciado concentraciones para exigir al Ayuntamiento de Getxo y a las administraciones competentes la puesta en marcha inmediata del polideportivo, la adopción de medidas provisionales urgentes "que garanticen el bienestar del alumnado" y el desbloqueo de las iniciativas propuestas por la AMPA.