FANT abrirá su 31ª edición el 2 de mayo con "Hallow road" del director Babak Anvar

La británica Alice Lowe recibe el Premio Estrella del Fantástico y el Premio FANTrobia es para el director Enrique Buleo

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico - FANT, que se celebrará del 2 al 10 de mayo organizado por el Ayuntamiento de Bilbao con Leatherface, protagonista de "La matanza de Texas", como protagonista del cartel de este año, abrirá su 31ª edición con el estreno en el Estado de la nueva película del director Babak Anvar, "Hallow road".

La película "Timestalker", de la directora y Premio Estrella del Fantástico Alice Lowe, es la elegida para la clausura del Festival el viernes 9 en la Sala BBK.

El concejal de Cultura y Gobernanza de Bilbao, Gonzalo Olabarria, la directora de FANT, Amaia Domingo, y el responsable de programación del Festival, Eugenio Puerto, han presentado este martes, en rueda de prensa, todos los detalles de la programación de esta nueva edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao.

FANT inaugurará el miércoles, 2 de mayo, en el Teatro Campos Elíseos su actual edición con "Hallow road", tras su paso por el festival SXSW de Austin. Se trata de un thriller psicológico protagonizado, entre otros, por Rosamund Pike y Matthew Rhys. El director británico-iraní Babak Anvar ("Under the shadows", "I Came By") presentará el largometraje en la gala de apertura.

La Sección Oficial a concurso de Festival de Cine Fantástico ha seleccionado 19 películas que se proyectarán en el auditorio de Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao y en los cines Golem Alhóndiga y que optarán a los premios FANT 2025 al Mejor Largometraje y a los premios al Mejor Guión (concedido por la Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak) y a la dirección más innovadora (concedido por el Cineclub FAS).

CORTOMETRAJES SECCIÓN OFICIAL

La Sección Oficial de cortometrajes proyectará este año un total de 30 trabajos, diez en la sesión dedicada a los cortometrajes vascos, diez más en el ciclo de cortometrajes internacionales y otros tantos, también de varios países, participarán en la Sección Panorama Fantástico en Corto que tienen una vocación marcadamente independiente.

Los cortos tienen también sus propios galardones: Premio del Público al Mejor Corto, Premios del Jurado al Mejor Corto Internacional y Mejor Corto Vasco de la Sección Oficial, y Premio Mejor Corto del Jurado de la Sección Panorama.

En esta 31ª edición, el Festival sigue apostado por el talento local, dándole su propio espacio en la Sección Oficial a Fant Laburrean - Euskal Filmak.

Este año se presentan diez cortometrajes vascos: "A-Maniki" (2025, Elixabet Nuñez); "Una carroña" (2024, Daniel Alegrete); "Deja de hablarme" (2024, Laura Guerricaechevarría); "Ehiza" (2024, Aitzol Saratxaga); "Etorriko da eta zure begiak izango ditu" (2024, Izibene Oñederra); "Gizaki" (2024, Xanti Rodríguez); "Hotz" (2024, Lander Castro); "Planetagatik" (2024, Eneko Muruzabal Elezcano); "Presencia" (2024, Igor Salutregi Gabiola); y "Tragedium" (2024, Gastón Haag). Se podrán ver el viernes 2 en el Teatro Campos Elíseos, en la velada de inauguración del Festival a partir de las 22.30 horas.

Además de los galardones a los que optan (del jurado y del público al mejor cortometraje de Sección Oficial FANT y del jurado al mejor cortometraje vasco de Sección Oficial FANT), la Unión de Actores Vascos-Euskal Aktoreen Batasuna otorgará asimismo el premio a la Mejor Interpretación en estos cortometrajes.

FANT impulsa, por segundo año, una convocatoria para promover proyectos para la producción de un cortometraje de género fantástico en euskera, con un premio dotado con 5.000 euros, para facilitar la realización de un cortometraje.

Además, FANT consolida este año su proyección europea al formar parte de la Federación de Festivales Internacionales Méliès (MIFF), que promueve y visibiliza el cine fantástico europeo, y con ello, se convierte en "Competitive Member" de la federación.

La participación en esta federación supone elegir un premio más, el Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Fantástico Europeo. Todos los cortometrajes que reciban este reconocimiento en los festivales que forman parte de esta institución -que este año son 12- serán automáticamente clasificados para la competición al premio Meliés D'Argent, galardón de Oro a un cortometraje europeo de género fantástico.

De esta forma, y en cuanto a FANT se refiere, en esta 31ª edición, el jurado de la Sección Oficial tendrá que seleccionar por primera vez una producción más que en años anteriores.

Asimismo, el Festival ha dedicado una cita en su programación para mostrar varios cortometrajes ganadores de los Méliès del pasado año. Será el día 8 de mayo, a las 15.45 horas, en la Sala 1 de los Cines Golem Alhóndiga.

PANORAMA FANTÁSTICO

En esta edición 2025 de FANT, la Sala 2 de los Golem Alhóndiga será de nuevo la sede principal de la Sección Panorama Fantástico y la misma sala también acoge las películas enmarcadas en las sesiones Maestros del FANT, este año dedicado al cineasta Carlos Enrique Taboada ("Más negro que la noche" el lunes 5 y "Veneno para las hadas", el martes 6) y al actor y director Terry Gilliam ("Brazil", el domingo 4).

Del mismo modo, se rendirá homenaje a la productora británica AMICUS con las proyecciones de Freedie Francis ("Las profecías del Dr. Terror", el miércoles día 7); Roy Ward Baker ("Refugio macabro", el jueves 8).

PROYECCIONES ESPECIALES

El Festival volverá a proyectar otros clásicos del género como "El corazón del guerrero" (España, 2000) dirigida por Daniel Monzón, que se podrá ver el sábado día 3; "Eraserhead" (EEUU, 1977) de David Lynch, el jueves 8 y "Mad Max 2: el guerrero de la carretera" (Australia, 1981) del cineasta George Miller, el domingo 4.

También se podrán ver, ambas el jueves 8, "Bodegón con fantasmas" (España, 2024), de Enrique Buleo, y "Justino, un asesino de la tercera edad" (España, 1994), dirigida por Santiago Aguilar y Luis Guridi, con Saturnino García como protagonista, premio FANT de Honor 2025.

GALARDONES

FANT Bilbao entregará el Premio Estrella del Fantástico, principal galardón del Festival, a la actriz, directora y guionista británica Alice Lowe, que recogerá su galardón durante la gala de clausura de la 31 edición del FANT, el 9 de mayo viernes, en la Sala BBK. Ese mismo día se proyectará "Timestalker", su última producción.

El Premio FANT de Honor recae en Saturnino García, con varios galardones en su haber, entre ellos el Goya al mejor actor revelación, mejor actor en el Festival Internacional de Sitges o mejor actor en el Festival de Cine Valladolid. Junto al veterano actor, Daniel Monzón recibirá asimismo el segundo FANT de Honor.

El premiado director de "Celda 2011", "El niño" y "Las leyes de la frontera", entre otras también estará presente en la programación del Festival con "El corazón del guerrero" (sábado 3), la película con la que debutó en la dirección y con la que consiguió diversos galardones internacionales.

El Festival suma a Eva Llorach a los galardones FANT de Honor de esta edición, mientras que el Premio FANTtrobia, que reconoce a una figura emergente dentro del cine del género, se concede a Enrique Buleo por la dirección de su primer largometraje titulado "Bodegón con fantasmas".