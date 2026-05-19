El Fant de Bilbao se cierra con un 20% más de asistencia y cerca de 10.700 personas en las actividades programadas

Cerca de 10.700 personas asisten a las actividades programadas del Fant 2026. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El festival de Cine Fantástico de Bilbao-Fant cerró el pasado sábado su edición número 32 con cerca de un 20% más de asistencia respecto al pasado año y cerca de 10.700 personas en las actividades programadas. El evento ha reforzado, además, su apuesta por la visibilidad de las mujeres creadoras, con una destacada presencia de directoras o guionistas y profesionales del audiovisual.

El Ayuntamiento de Bilbao ha destacado en un comunicado que la edición de este año del Fant, celebrada del 8 al 16 de mayo, ha cerrado sus puertas "consolidando el excelente momento que atraviesa el certamen y reafirmando su papel como una de las grandes citas del cine fantástico tanto en Bilbao como en el ámbito estatal".

El Consistorio bilbaíno ha subrayado que esta edición ha estado marcada por un "importante crecimiento de público", con cerca de 10.700 personas que han participado en las diferentes actividades programadas, lo que supone un incremento cercano al 20% respecto al pasado año, un dato que "confirma la conexión cada vez más sólida entre el festival y la ciudadanía bilbaína, así como el creciente interés por el cine fantástico y de terror en todas sus formas".

Esta respuesta del público se ha reflejado también en el alto nivel de ocupación de las salas de cine. Según los datos del Ayuntamiento bilbaíno, se ha registrado el "lleno absoluto" en la gala inaugural en el Teatro Campos, en la sesión de proyección de los diez cortometrajes seleccionados de la Sección Panorama FANT y en la proyección de "El asombro", de Laura Guerricaechevarría.

Asimismo, se ha rozado el lleno en la sesión de cortometrajes internacionales de la Sección Oficial y en la proyección de "Hokum", de Damian McCarthy. Durante estos días, Fant ha vuelto a convertir Bilbao en punto de encuentro para cineastas, intérpretes, profesionales de la industria y público.

"DIVERSIDAD Y APERTURA"

La edición de 2026 ha destacado por su "diversidad y apertura en cuanto a propuestas cinematográficas" y ha apostado por "ampliar los límites tradicionales del género", han celebrado.

La programación ha incluido desde terror psicológico y fantástico social hasta ciencia ficción, folk horror, thriller sobrenatural, animación, documental fantástico y propuestas híbridas.

Esta variedad de miradas, estilos y cinematografías ha sido uno de los aspectos más valorados tanto por el público como por la crítica especializada, "consolidando la identidad de un festival que entiende el fantástico como un territorio amplio, contemporáneo y en constante transformación".

Uno de los "grandes aciertos" de esta edición para el Consistorio bilbaíno ha sido la incorporación de la nueva sección "Fuera de Plano", una iniciativa creada para dar visibilidad a profesionales fundamentales dentro de la creación cinematográfica que habitualmente quedan fuera del foco mediático.

La "excelente acogida de esta propuesta", tanto por parte del público como de los profesionales participantes, confirma el interés por aproximarse también a los procesos creativos y técnicos que hacen posible el cine fantástico, han apuntado.

Fant 2026 ha reforzado, además, su apuesta por la visibilidad de las mujeres creadoras, con una destacada presencia de directoras, guionistas y profesionales del audiovisual tanto en competición como en secciones paralelas y actividades especiales.

Entre ellas destacan la vasca Bea Lema, ganadora del Premio del Jurado al Mejor Cortometraje Vasco por "El Cuerpo de Cristo"; Laura Barquin, codirectora de "Azpian"; Laura Guerricaechevarría, directora de "El asombro"; o Ana Graciani, cuyo largometraje "La ventana abierta" ha obtenido el Premio del Público en la Sección Oficial. Su participación, junto a la de muchas otras creadoras, "refleja el gran momento creativo que vive el fantástico realizado por mujeres", han subrayado.

En esta misma línea, propuestas como la exposición de Nerea Torrijos han contribuido a reivindicar el papel "fundamental de numerosas profesionales del sector cuya labor resulta esencial en la creación cinematográfica", han asegurado.

La muestra, instalada en el Centro Municipal de Abando y abierta hasta el próximo 29 de mayo, se ha convertido en uno de los espacios paralelos más visitados de esta edición. Desde su apertura el 4 de mayo ha registrado más de 3.100 visitas, ampliando la experiencia del festival más allá de las salas de cine y acercando al público al universo visual y artístico de una de las profesionales más reconocidas del audiovisual estatal.

Con esta 32 edición, el Festival de Cine Fantástico de Bilbao- Fant "reafirma su compromiso con un cine fantástico abierto, plural y en constante evolución, consolidando a Bilbao como uno de los grandes puntos de encuentro del género", ha finalizado el Consistorio.