Fant y Zinebi adaptan su programación y actividades ante la situación sanitaria

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico 'Fant' y el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao 'Zinebi', organizados por el Ayuntamiento de Bilbao, han adaptado su programación y actividades ante la situación de emergencia sanitaria para garantizar que sus ediciones, que darán comienzo los días 7 y 13 de noviembre, respectivamente, sean "seguras".

Ambos festivales compaginarán el carácter presencial con la modalidad online, se adaptarán a las restricciones derivadas de la situación sanitaria que puedan darse en cada momento, y extremarán las medidas de seguridad para salvaguardar la salud de sus asistentes, según ha explicado el Ayuntamiento bilbaíno.

Fant y Zinebi han implementado diversas medidas de seguridad y de higiene para las personas asistentes como la limitación del aforo al 50% de las salas de cine y, para la limpieza y desinfección de cada espacio, se guardarán 30 minutos entre sesión y sesión. Además, el uso de las mascarillas será obligatorio y se garantizará la distancia de seguridad entre los espectadores, que tendrán a su disposición gel hidroalcohólico.

Además, con el fin de "reducir al máximo los riesgos" para la salud de personas invitadas, profesionales, organización y público, la organización de los dos festivales ha decidido cancelar las invitaciones a profesionales de fuera de Euskadi y se reducirá el número de sesiones.

Fant ya tiene disponible una plataforma online para que quien lo desee pueda disfrutar de la programación del festival a través del enlace www.fantbilbaoonline.eus. Además, ha adelantado a las 15.30 horas la primera sesión programada para terminar, de este modo, a las 21.15 horas.

Por su parte, Zinebi ofrecerá de manera presencial las 121 películas -89 cortometrajes, 25 largometrajes y seis mediometrajes- contempladas en esta edición en sus sedes de Golem Alhóndiga, Museo de Bellas Artes, Museo Guggenheim y Teatro Arriaga.

De manera online, se podrán ver, a través de la plataforma FestHome, las películas participantes en la Sección Oficial - Concurso Internacional de Cortometraje, mientras que en Filmin podrán verse los nueve largometrajes que participarán en la sección competitiva Ziff-Zinebi First Film, todas ellas estreno en el Estado.

También en Filmin estarán disponibles ocho de los nueve largometrajes documentales incluidos en la sección no competitiva Beautiful Docs, que permitirá presentar en el Estado los últimos trabajos de Frederick Wiseman (City Hall), Jia Zhangke (Swimming Out Till the Sea Turns Blue), Ulrike Ottinger (Paris Calligrammes) y Eléonore Weber (Il n'y aura plus de nuit).

La tercera edición del Foro Profesional de Cine Documental 'Zinebi networking: Dokumentalen Sorgunea' se desarrollará el día 17 también en un evento online, que podrá verse en abierto a través de la web de Zinebi. Ocho proyectos de largometrajes documentales competirán en una sesión de 'pitching' para hacerse con un premio dotado con 10.000 euros.

ESPACIOS SEGUROS

El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido continuar con la programación de ambos festivales ya que, según ha remarcado, las salas de cine y los espacios culturales "han demostrado durante los últimos meses ser lugares seguros".

Asimismo, ha agradecido "el esfuerzo y compromiso" demostrado por cineastas, productores, distribuidores y exhibidores para que puedan mantenerse las ediciones presenciales de estos dos certámenes.

También ha advertido de que la actual es "una situación sujeta a cambios", por lo que los equipos municipales "trabajan cada día por adaptar la programación de los mismos a las circunstancias sanitarias de cada momento".