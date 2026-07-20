Las farmacias vascas prepararon 108.155 sistemas personalizados de dosificación en 2025

Acuerdo por el que se incluye a Aizarnazabal en el programa - IREKIA

BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las farmacias comunitarias de Euskadi prepararon durante el pasado año un total de 108.155 sistemas personalizados de dosificación (SPD) atendiendo a 3.366 personas mediante el programa de mejora del uso de la medicación que financia el Departamento de Salud.

Según ha informado el Gobierno vasco, todos los municipios de Álava y Bizkaia participan en este programa, y Gipuzkoa ya cuenta con 69 municipios adheridos, el 78,4%, con la incorporación este lunes de Aizarnazabal al programa.

El Departamento de Salud, ha explicado, financia con 845.000 euros esta iniciativa, en colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos del País Vasco, y con la implicación de los servicios sociales municipales, el sistema sanitario y la red de farmacias comunitarias.

Por territorios, en Bizkaia se prepararon 56.930 sistemas personalizados de dosificación (SPD) atendiendo a 1.510 personas, en Álava 18.057 para 642 personas y en Gipuzkoa 33.168 dirigidos a 1.214 personas, según los datos facilitados por Salud.

AIZARNAZABAL

El acuerdo para incluir la localidad guipuzcoana de Aizarnazabal se ha suscrito este lunes en la misma localidad por la alcaldesa, Mari Karmen Arregi, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa, Izaro Oyarbide. El acto ha contado con la asistencia del director de Farmacia del Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza.

La incorporación de Aizarnazabal, un municipio de alrededor de 822 habitantes que cuenta con una farmacia comunitaria, "supone un paso más en la extensión de un programa que acerca una atención farmacéutica personalizada también a las localidades de menor tamaño", ha indicado Salud.

La alcaldesa ha destacado la importancia de que la ciudadanía del municipio pueda acceder a este servicio y ha expresado que el acuerdo "permitirá seguir mejorando la atención que reciben y poner en valor el gran trabajo que viene realizando el farmacéutico local durante muchos años y en el día a día, cuya cercanía e implicación es fundamental para el cuidado de nuestros ciudadanos".

La presidenta del COFG, Izaro Oyarbide, ha señalado que la incorporación de Aizarnazabal constata que la farmacia comunitaria desempeña un "papel esencial" también en los municipios más pequeños y ha defendido que la colaboración "permite mejorar la adherencia a los tratamientos, reforzar la seguridad en el uso de los medicamentos y contribuir a una mejor calidad de vida de las personas usuarias".

Por su parte, el director de Farmacia ha afirmado que el programa "es un claro ejemplo de coordinación sociosanitaria, y es una iniciativa que se enmarca en los compromisos recogidos en el Programa del Gobierno Vasco y en el Pacto Vasco de Salud, apostando por un sistema sanitario basado en las personas, más coordinado y orientado hacia los resultados sanitarios".

PROGRAMA

El programa de mejora del uso de la medicación y la preparación individualizada de tratamientos farmacéuticos comenzó a desarrollarse en Gipuzkoa en 2009. Se dirige a personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y a personas beneficiarias de una prestación económica para cuidados en el entorno familiar que, por sus circunstancias personales, pueden necesitar apoyo para seguir correctamente sus tratamientos farmacológicos.

Una vez identificadas por los servicios sociales y con el consentimiento de la persona usuaria, la farmacia comunitaria prepara la medicación en sistemas personalizados de dosificación con periodicidad semanal o quincenal. Además, colabora con las personas cuidadoras y con el personal de ayuda a domicilio en aspectos relacionados con la conservación, administración y seguimiento de la medicación.