Federaciones deportivas de Gipuzkoa reafirman su compromiso contra la violencia y los comportamientos antideportivos

SAN SEBASTIÁN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones deportivas de Gipuzkoa, junto con la Diputación Foral guipuzcoana, suscribirán este próximo jueves una declaración institucional dentro de la campaña 'Sin respeto no hay deporte', reafirmando su compromiso contra la violencia y los comportamientos antideportivos.

Ante la creciente proliferación de incidentes en recintos deportivos, las federaciones subrayan su determinación de "garantizar que todas las personas deportistas puedan desarrollar su actividad en un entorno seguro, saludable y respetuoso". Asimismo, remarcan que "aquellas personas que no respeten las normas básicas de convivencia y tolerancia, no tienen cabida en el deporte guipuzcoano".

Tras la firma de la declaración, que tendrá lugar a las 18.30 horas en Kirol Etxea del estadio de Anoeta, los hermanos Álvaro y Alfredo Sáenz Ibáñez, fundadores de Gesto Deportivo, ofrecerán una conferencia abierta al público titulada '¿Qué pueden hacer los clubes y las federaciones deportivas para prevenir la violencia en el deporte base?', en la que compartirán estrategias y buenas prácticas para promover la convivencia en todos los niveles deportivos.

Como parte de la campaña, los encuentros de baloncesto, balonmano, fútbol y fútbol sala de la próxima jornada comenzarán con medio minuto de juego detenido, un gesto simbólico que busca visibilizar el rechazo del deporte aficionado a los insultos y conductas antideportivas en Gipuzkoa.