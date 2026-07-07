Feijóo alerta del "enorme coste reputacional" para España de que la UE y OTAN conozcan la retirada de pasaporte de Gómez

BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado del "enorme coste reputacional" para España de que se conozca en toda la UE y en toda la OTAN que a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le ha retirado el pasaporte.

Núñez Feijóo ha realizado esta reflexión ante el Círculo de Empresarios Vascos, que reúne a los representantes de las principales empresas de Euskadi, en el marco de la visita que ha realizado al País Vasco, donde también ha visitado las instalaciones de Petronor en Muskiz (Bizkaia).

En su intervención, se ha referido a la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y a la decisión del juez de autorizar que viaje esta semana a la graduación de su hija a Londres, pero no a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

"Hoy tenemos a un presidente de Gobierno al que su esposa no le puede acompañar porque le han retirado un pasaporte. Pero el problema no es este, el problema es que lo va a saber toda la Unión Europea y es más, lo va a saber toda la OTAN porque lo que se pretendía es que la esposa del presidente acompañase al presidente del gobierno a una presunta reunión de la OTAN", ha añadido.

Feijóo ha indicado que no se puede someter a España a este "coste de reputación". Según ha señalado, con independencia de que estén o no de acuerdo con la decisión del juez, existe un "enorme coste reputacional para España".

"Y hoy los 1.100 millones de ciudadanos que estamos bajo el paraguas de la OTAN, sus primeros ministros, todos van a saber que la mujer del primer ministro español no ha podido viajar porque le han retirado el pasaporte en su país. Esto, insisto, no podemos acostumbrarnos a ello", ha asegurado.

Asimismo, en el encuentro ha trasladado a los empresarios vascos que no hay ninguna diferencia ideológica que "permita estirar un ciclo político de corrupción generalizada".

En su intervención, ha incidido en que ninguna empresa, ni siquiera una comunidad de vecinos, resistiría "una forma de gobernar como la que tiene España en estos momentos" y ha reivindicado la necesidad de volver a hablar de los asuntos que marcarán el futuro de las próximas décadas, como la vivienda, el control de fronteras, la sanidad pública o la economía.

A su juicio, el "clima de corrupción" que vive España está generando una situación de "enorme gravedad" para la sociedad, las familias y las empresas. "Quien de verdad crea en un proyecto compartido de prosperidad, no puede conformarse con sostener un proyecto político como este. Yo vengo a hablarle del proyecto compartido, que es España, dentro de la realidad territorial", ha añadido.

Asimismo, ha aprovechado su encuentro con los empresarios vascos para anunciarles una estrategia de competitividad industrial, que tiene como ejes la fiscalidad, más seguridad jurídica y menos burocracia, política energética, recursos humanos y proyecto nacional.

(Habrá ampliación)