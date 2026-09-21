Félix Sabroso reúne a un elenco de actrices "potentes y poderosas" para la segunda temporada de 'Furia'

Presentación de la segunda temporada de la serie 'Furia' en el Festival de San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Félix Sabroso ha reunido a un elenco de actrices "potentes y poderosas", entre las que se encuentran Carmen Maura, Maribel Verdú, Cecilia Suárez o María León, para la segunda temporada de 'Furia', la serie original de HBO que regresa con nuevos personajes e "indaga en nuevos universos".

Sabroso ha presentado esta segunda entrega de la serie, producida por Producciones Mandarina para HBO Max en España y que se estrena el próximo 9 de octubre en la plataforma, en el marco del Festival de San Sebastián, acompañado de sus protagonistas Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena, Clara Sans, Claudia Salas y Ana Torrent, y del codirector de 'Furia' Jau Fornés.

El cineasta ha explicado que la nueva temporada asume el "riesgo" que supone el cambio de personajes y pasar del "paroxismo absoluto" de la primera entrega, "sin estirar las tramas anteriores", para indagar en "nuevos universos en los que pasan cosas".

Sabroso se ha felicitado por el "regalazo" que supone contar con "este pedazo de casting" con actrices "tan potentes y tan poderosas" para 'Furia 2', que llevan a cabo de forma "coral y caleidoscópica" una "representación de la realidad sobre la realidad misma", tan visible en la actualidad en las redes sociales, y que supone un "denominador común de todas las historias" que se cuentan en la serie.

Así, ha explicado que "hay sátira, humor, puntos de giro, muchas sorpresas". "La he hecho y tengo ganas de ver esta serie, y auque es un poco narcisista creo que hemos hecho un serión", ha asegurado, para añadir que ahora quiere "saber lo que recibe la gente y lo que le provoca" porque busca "contar sin aburrir a nadie, que eso está prohibido".

Por su parte, Carmen Maura ha explicado que le apetecía mucho trabajar con Félix Sabroso y que llegó al proyecto a través de Pilar Castro, amiga común de ambos y actriz en la primera temporada de 'Furia'. "La primera parte me pareció genial, me da mucho gusto ver tantas actrices con tanto estilo y están todas maravillosas, estoy muy orgullosa de esta nueva generación", ha expresado.

En esa línea, Maribel Verdú ha recordado que hace muchos años que conoce a Sabroso, pero hasta este momento no había trabajado con él, al que le ha agradecido que le haya "regalado el personaje de mi carrera". "Me he radicalizado un poquito y está muy bien radicalizarse en estos tiempos que corren", ha asegurado la actriz.

Ana Torrent, una de las intérpretes que repite tras la primera entrega de 'Furia', ha detallado que en su personaje continúa "el estilo, el lenguaje, la ironía y la mordacidad", pero en esta temporada pasa de ser "una mujer en depresión a tener a Carmen Maura como madre negando la realidad" y ha destacado que esta segunda "es aún más bestia que la anterior". En esa línea, ha considerado que es "un regalo para cualquier actriz" trabajar con Sabroso y Fornés y, por ello, "todo el mundo quiere trabajar con ellos".

También vuelve a meterse en la piel de su personaje Claudia Salas, quien se ha sumado a definir como "un regalo" el "haber hecho este viaje con este personaje, que se eleva en esta temporada y mantiene la intensidad dramática de la primera abriendo nuevos universos".

"En lo personal, yo en la primera me vi pequeña, y en la segunda solo pensaba en pasarlo como una enana. Es el proyecto de mi vida, el que más he disfrutado y me ha hecho madurar como actriz y como mujer", ha asegurado Salas.

En el caso de María León, ha relatado que le pidió a Félix Sabroso que escribiera un personaje para ella y ha afirmado que el cineasta mira a los personajes femeninos "desde un lugar estratosférico" y tiene "capacidad de mostrar todos los colores que tienen las mujeres".

La intérprete mexicana Cecilia Suárez, uno de los nuevos fichajes de 'Furia', ha subrayado que "pocas veces se honra la furia femenina", tal y como sucede a su juicio en esta serie, ya ha considerado que "ya va siendo hora de que se nos permita a las mujeres enfadarnos de verdad, que históricamente se nos ha negado".

Asimismo, Ana Mena ha manifestado sentirse "afortunada" por formar parte de este elenco y ha confesado sentirse "abrumada por estas actrices", por lo que ha decidido "absorber todo de ellas, como Bob Esponja". "Yo ya era fan de la serie y me han reavivado la pasión por la interpretación", ha asegurado Mena, más conocida por su faceta de cantante.

Al igual que Ana Mena, la actriz Clara Sans se ha sentido "abrumada" por los "grandes nombres" de este casting femenino, a las que admira, y ha asegurado que tomar parte en esta serie "ha sido divertidísimo, catártico y muy emocionante".

"RETO CONSTANTE"

Finalmente, Jau Fornés ha incidido en que 'Furia' "es un reto constante" porque el espectador "cada vez es más exigente, quiere sentirse identificado e historias de verdad y esta serie lo tiene".

La nueva temporada de esta serie original de HBO, creada y dirigida por Félix Sabroso, que también firma los guiones junto a Juan Flahn y codirige con Jau Fornés, cuenta con 8 episodios de 30 minutos.

Estrenada en julio del pasado año, 'Furia' ha sido la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de 'La Casa del Dragón' y 'The Last of Us' y ha sido reconocida por la crítica nacional e internacional.

La primera temporada de 'Furia' reunió en pantalla a las actrices Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, y recibió un premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d'Or europeos que otorga la UER destacando cada año a las mejores producciones en televisión, así como también del Premio Ondas a Mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas junto a Claudia Salas y Ana Torrent.