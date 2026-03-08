Feminismo abolicionista marcha por primera vez contra "el porno, la prostitución y vientres de alquiler" en Bilbao

Marcha feminista abolicionista en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado en la primera marcha feminista abolicionista celebrada en Bilbao, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, con la que han querido transmitir que una sociedad que "no combate la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, y que no lucha por la abolición del género", no podrá ser "nunca" una "sociedad igualitaria".

Se trata de la primera "marcha abolicionista" convocada en Bilbao con motivo del 8M y, momentos antes del inicio a las 12.00 horas, la portavoz Begoña Ferro, miembro de la plataforma feminista Lanbroa, ha explicado que tienen la "necesidad de visibilizar" sus "reivindicaciones abolicionistas", que son las "clásicas del feminismo" separadas de la manifestación principal.

"Estas reivindicaciones son, sobre todo, la abolición de la prostitución, de la pornografía, de los vientres de alquiler, y la demanda de que la mujer sea el sujeto político del feminismo y de la lucha feminista", ha explicado.

Según ha detallado, es la primera vez que se separan porque es "difícil", en su opinión, "reivindicar estos principios que para nosotras son básicos".

La marcha ha comenzado pasado el mediodía desde Zabalburu y en la misma las personas asistentes han entonado cánticos como "no es un caso aislado, es el patriarcado", "etxean, kalean, bizi gura bakean" (en casa, en la calle, queremos vivir en paz), "con educación contra la agresión", "ser mujer no es un sentimiento", "putero violador" o "ninguna mujer nace para puta".

A ella, han asistido miembros de las plataformas Abolicionistas Callejeras, Mujeres Libres, Supervivientes en Acción, Astrabuduako Talde Feminista, Bizkaiko Emakume Feminista Erradikalak, y Lanbroa.

Durante el trayecto han portado varios carteles y en ellos podía leerse "Abolizionista ez bada, ez da feminismoa" (si no es abolicionista, no es feminismo), "Prostituzioaren abolizioa" (abolición de la prostitución), "El consentimiento no se compra", y "Emakumeon eskubideen alde, lucha y resitencia feminista" (en favor de los derechos de las mujeres).

En el inicio de la manifestación, desde Zabalburu y durante los últimos números de la calle Hurtado de Amezaga, un grupo de 15 a 20 personas han marchado de manera paralela para exclamar ante las feministas abolicionistas que "el trabajo sexual es trabajo", y defender que sin las personas trans "no hay feminismo". Los antidisturbios de la Ertzaintza han separado con un muro humano a los dos grupos, sin que se hayan producido disturbios más allá de algunos reproches verbales.

La manifestación abolicionista ha continuado por la calle Navarra, tras casi coincidir con la marcha que Itaia había convocado a las 12.00 horas en la plaza elíptica, y ha finalizado en el kiosko del Arenal.