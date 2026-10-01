La X Feria de Plantas de los 5 Continentes reunirá a 51 expositores en el Arboretum de EHU

Archivo - Planta expuesta en Arboretum de EHU - EHU - Archivo

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La X Feria de Plantas de los 5 Continentes reunirá los días 3 y 4 de octubre a 51 expositores en el Arboretum de EHU, situado en el campus de Leioa. La cita es de entrada gratuita y se contará con un servicio especial de autobuses para facilitar el acceso al recinto.

Organizada por Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del País Vasco (EHU), el encuentro, en el que colaboran los ayuntamientos de Leioa y Erandio y la Obra Social de BBK, mostrará las colecciones de plantas procedentes de diferentes partes del mundo, según han informado en una nota el Ayuntamiento de Erandio, la institución foral y la universidad pública vasca.

Durante el fin de semana, el público podrá descubrir y adquirir una amplia variedad de plantas de los cinco continentes, muchas de ellas poco conocidas en nuestras latitudes, pero que pueden cultivarse fácilmente en jardines y balcones.

La feria ofrece, además, una oportunidad para que profesionales y aficionados a la jardinería intercambien conocimientos y conozcan nuevas especies y técnicas de cultivo.

La feria nació en 2015 con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro entre productores y aficionados a las plantas, así como de favorecer las relaciones comerciales y el intercambio de conocimientos sobre su cultivo.

En su décima edición, mantiene su vocación de acercar la diversidad botánica a la ciudadanía en un entorno natural singular. El Arboretum de EHU, inaugurado en 2008, cuenta con una superficie de 19 hectáreas y alberga unos 2.300 árboles de más de 450 especies procedentes de los cinco continentes.

Además de recorrer los puestos de los expositores, las personas que se acerquen a la feria podrán degustar productos locales y pasear por la red de senderos del Arboretum, disfrutando de uno de los espacios naturales de Bizkaia.

SERVICIO ESPECIAL DE BUSES

La feria abrirá sus puertas el sábado 3 de octubre, de 10.00 a 19.00 horas, y el domingo 4, de 10.00 a 18.00. La entrada es gratuita y la organización habilitará dos aparcamientos en las proximidades del Arboretum.

Para facilitar el acceso en transporte público, se dispondrá de un servicio especial de autobuses gratuitos desde las estaciones de metro de Leioa y Astrabudua hasta el campus universitario durante ambas jornadas.

En el caso de Leioa, las salidas comenzarán a las 9.30 horas, con una frecuencia de 30 minutos y servicio de regreso desde la universidad.