La feria de Santo Tomás de San Sebastián discurrió con afluencia "notable", pese al mal tiempo

La cerda Poxpolin de la Feria de Santo Tomás de San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La feria de Santo Tomás de San Sebastián ha discurrido este pasado domingo con afluencia "notable" de gente, pese al mal tiempo, con lluvia persistente y rachas de viento del norte durante buena parte de la jornada.

Según han informado desde el Consistorio donostiarra, ha habido "mucha gente en la calle y un ambiente animado y festivo". Además, la mayoría de las actividades se han realizado pese a las malas condiciones meteorológicas.

En el apartado de concursos, el Concurso de Frutas y Verduras - Memorial José Salaberria ha vuelto a poner en valor la calidad del producto local. En la categoría de verduras, el primer premio ha sido para Carmen Etxeberria Irusta (Bergara), seguida de Ezozi Etxeberria Irusta (Soraluze) y Arantza Zubia Gastañaga (Mallabia).

En frutas, el primer premio recayó en Maddi Iradi Peñagarikano (Hernani) y el segundo en Aitor Elosegi Arrizabalaga (Gabiria), quedando desierto el tercer premio.

El Memorial José Salaberria fue otorgado también a Maddi Iradi Peñagarikano. En el XXIX Concurso de Txistorra de Euskal Herria, el primer premio fue para Mikel Pérez Belaunzaran, de Embutidos Etxekoak (Oiartzun), seguido de Andrés Jesús Espinal Moreno, de Embutidos Fernández (Irun), y José Ignacio Bengoetxea Armendariz, de Bengoetxea Harategia (Donostia).

El Concurso de Miel de Donostialdea reconoció el trabajo de Markox Pagola (Hernani), seguido de Patxi Franco (Andoain) y Jagoba Larrauri (Andoain). En el Concurso de Espantapájaros, el primer y tercer premio fueron para Jai Toki Kultur Elkartea (Furius), mientras que el segundo premio recayó en Nerea Maestro Pérez.

En el III Concurso Gastronómico 'La txistorra en la gastronomía', la Sociedad Beti Lagunak (Irun) se alzó con el primer premio, seguida de la Sociedad Ilunpe y Toki Alai, ambas de San Sebastián.

En el ámbito deportivo, la competición de pelota a mano femenina tuvo que trasladarse al frontón de El Antiguo debido a las inclemencias meteorológicas, garantizando así su correcto desarrollo.

Por su parte, en la VIII Copa de Oro de Aizkolaris (modalidad femenina) disputada en la plaza de la Trinidad, las deportistas "demostraron una vez más su pasión y compromiso con esta disciplina, realizando la prueba bajo una intensa y persistente cortina de lluvia", han resaltado.

El Concurso de Trajes de Baserritarra contó con una destacada participación en sus distintas categorías. Por otra parte, los juegos infantiles de la Plaza Zuloaga solo pudieron desarrollarse hasta el mediodía debido al fuerte viento del norte. En la plaza de la Constitución la protagonista fue la cerda Poxpolin.

Sin embargo, el taller 'Pinta la cerda Poxpolin y guárdala en su corral' se llevó a cabo con normalidad y sin incidencias destacables. A partir de las 16.00 horas, el tiempo dio un respiro significativo, lo que se tradujo en "un incremento progresivo de la asistencia de público durante la tarde", han señalado fuentes municipales.

Así, las actividades vespertinas se desarrollaron "con mayor normalidad y la venta de txistorra y del resto de productos de la feria se reactivó de manera notable, prolongando el ambiente festivo y la presencia de público hasta el cierre de la feria".

Desde el Consistorio han apuntado que "la sensación general es mejor de la que cabía esperar", ya que, "si bien el consumo ha sido inferior al de otras ediciones de la feria en las que la meteorología ha acompañado, el balance es positivo y ningún puesto se marcha sin haber vivido una buena experiencia, destacando además la voluntad de volver a participar en próximas ediciones".

Este año se han utilizado 27.000 vasos, de los 45.000 puestos a disposición de los participantes en la feria y se han recogido 1.550 litros de aceite.