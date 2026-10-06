Fernández de Landa asume el Departamento de Espacio Público y Barrios, tras la marcha de Artolazabal al Senado

Archivo - Fernandez de Lanza asume el Departamento de Espacio Público y Barrios tras la marcha de Artolazabal al Senado - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha asumido el Departamento de Espacio Público y Barrios y la concejala Izaskun Reyes ha ampliado sus responsabilidades en Movilidad, tras la marcha de Beatriz Artolazabal al Senado, según ha informado este martes el Ayuntamiento en un comunicado.

Estos nombramientos se han producido después de que el pasado 1 de septiembre Artolazabal anunciara su marcha de al Senado, en el que sustituirá a Estefanía Beltrán Heredia como portavoz de la formación 'jeltzale' en la Cámara Alta.

Fernández de Landa dará continuidad al trabajo desarrollado en un departamento que ya conoce y del que forma parte como responsable de la delegación especial de Zona Rural. De esta forma compaginará la dirección del Departamento de Gobierno Abierto con el de Espacio Público y Barrios.

Por su parte, Reyes asumirá una nueva delegación especial que incluirá el Servicio de Tráfico, la Estación de Autobuses y la Unidad de Gestión de la Movilidad. Este bloque de competencias está "estrechamente relacionado" con las responsabilidades que ya desarrolla como presidenta de Tuvisa.

La portavoz de PNV y teniente de alcaldesa, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que "afrontamos esta nueva etapa con absoluta normalidad y con un equipo que conoce bien las áreas y los proyectos que tenemos en marcha. Miren e Izaskun asumen nuevas responsabilidades en ámbitos en los que ya vienen trabajando y eso nos permite garantizar continuidad y seguir avanzando desde el primer momento".

"Tenemos un proyecto muy definido, mucho trabajo ya realizado y compromisos importantes que debemos seguir desarrollando. Nuestro objetivo es mantener el ritmo, cumplir lo comprometido y terminar bien la legislatura", ha añadido.

La reorganización se produce después de que Corcuera asumiera la portavocía del grupo municipal de PNV y la Tenencia de Alcaldía, tras la salida de Artolazabal. Además, el grupo completará su nueva composición con la incorporación de Iker González de Garibay como concejal.