Fernando Aramburu presenta en San Sebastián y Bilbao 'Maite', novela en torno al asesinato de Miguel Ángel Blanco

El escritor Fernando Aramburu - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) presenta este lunes en San Sebastián y mañana martes en Bilbao su nueva novela 'Maite' (Tusquets), relato en torno al reencuentro entre una madre que acaba de sufrir un ictus y sus dos hijas que transcurre en San Sebastián durante los días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.

'Maite' es la quinta entrega de la serie de relatos de ficción que Aramburu sitúa con el transfondo de episodios de la historia reciente de Euskadi, agrupados como 'Gentes vascas', y que el donostiarra arrancó en 2006 con 'Los peces de la amargura', a la que siguieron 'Años lentos', 'Hijos de la fábula' y 'El niño', inspirada en la tragedia del colegio de Ortuella ocurrida en 1980 tras la explosión de gas propano que provocó la muerte de 50 niños y tres adultos.

El acto previsto este lunes en San Sebastián, que tendrá lugar en la Casa de Cultura Ernest Lluch, dará comienzo a las 19.00 horas y en ella el autor donostiarra conversará el periodista Iñigo Urrutia.

A su vez, la presentación de este martes en Bilbao se llevará a cabo en la Biblioteca de Bidebarrieta del Casco Viejo, también a las 19.00 horas y entrada libre, y el escritor dialogará con el periodista cultural César Coca.

Tras la publicación el año pasado de la recopilación de cuentos 'Hombre caído' (Tusquets), Aramburu regresa a 'Gentes Vascas' para narrar la realidad cotidiana de una madre y sus dos hijas quienes, en los días en que ETA secuestró y asesinó al concejal del PP de Ermua, "conviven, conversan y se enfrentan a silencios familiares y a la presión del contexto político", han informado desde Tusquets, editorial que este año lanzará una edición especial por el décimo aniversario de la publicación de 'Patria'.

El donostiarra vuelve a las librerías con 'Maite', una historia de mujeres "que no se dicen lo que piensan" donde Aramburu muestra a estas dos hermanas, la mayor de ellas residente en Estados Unidos desde hace 13 años, y a su madre, viuda, superviviente de un ictus, en una trama familiar que tiene como telón de fondo la respuesta pública en la sociedad vasca y española durante los cuatro días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.

Aranburu sitúa la historia en torno al reencuentro entre Maite y su hermana Elene, que, tras pasar largos años en Estados Unidos, vuelve a su ciudad porque la madre de ambas ha sufrido un ictus que le obliga a desplazarse con un andador.

VIDAS PRIVADAS Y TENSIÓN SOCIAL

Durante los días que pasarán juntas, las tres rehúyen decirse toda la verdad sobre sus respectivas vidas privadas pero también "evitan mirar de frente la tensión social que les rodea tras el secuestro por parte de ETA del concejal de Ermua, al que amenaza con ejecutar si no se cumplen sus demandas".

De esta forma, detallan desde la editorial, "los hechos históricos corren en paralelo a la intimidad de Maite, una mujer sensible, compasiva, atenta, pero atrapada en convenciones que le impiden abrir los ojos y afrontar la realidad".

Tal y como explica el propio autor, concibió 'Maite' "como una pieza más de la serie "Gentes vascas", así llamada porque reúne historias protagonizadas por ciudadanos normales y corrientes, los cuales cumplen un destino privado en el que de una u otra forma repercute o se refleja la historia colectiva del lugar en una época de la que el autor fue contemporáneo".

En un encuentro con medios durante la presentación en Madrid de su novela el pasado miércoles, en el que estuvo presente Europa Press, Aramburu aseguró que le parecería "bien" que se actualizara la "conversación" en torno a episodios como el asesinato de Blanco, puesto que muchos "jóvenes" no tienen "ni idea de quién era".

Por ello, prosiguió, "quizás, modestamente, pueda contribuir a poner este nombre de nuevo, por lo menos en las páginas de Cultura, y a que algún chavalillo que no sabía nada se interese y sepa qué ocurría en las calles donde ahora él pasea tranquilamente y juega", explicó.

El autor de 'Patria' explica que, a su juicio, la sociedad vasca no quiere "hablar" más del terrorismo, pero ha reconocido que el Congreso de los Diputados es diferente: "Un continuo intercambio de reproches y de denigraciones".

Tal y como reflexiona, "la idea (de los políticos) es, naturalmente, que el votante después le favorezca. Entonces, doy una imagen negativa del otro, lo asocio con hechos históricos que son negativos, que fueron violentos y, de esa manera, lo desacredito. Esto es lo que se hace con Bildu, pero también con Franco, con la Guerra Civil, con Venezuela, con la Dana...", concluye.