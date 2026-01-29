El Festival de San Sebastián, tercera iniciativa cultural más importante de 2025 en España y la primera en el País Vasco

Entrega de las Insignias culturales. - ZINEMALDIA

SAN SEBASTIÁN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián es la tercera iniciativa cultural más importante de 2025 en España y la primera en el País Vasco, según los resultados del análisis del panorama cultural español del pasado año del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.

El certamen donostiarra, en un comunicado, ha explicado que el Festival se consolida como el tercer acontecimiento cultural más importante del pasado año, solo por detrás del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo del Prado, que han intercambiado posiciones.

El contenido del estudio se ha presentado en un acto celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria, donde se han entregado las Insignias Culturales a los responsables de los proyectos destacados como los mejores del año en España y en cada comunidad, entre ellos, al Festival de San Sebastián, cuyo director, José Luis Rebordinos, ha asistido a la ceremonia.

El Festival de San Sebastián repite en el primer puesto como "insignia cultural" del País Vasco, que reconoce "la propuesta más destacada", según los profesionales de esta comunidad.

El Festival de San Sebastián ocupa la tercera posición en un ranking encabezado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo del Prado. El Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Guggenheim de Bilbao y el Teatro Real se sitúan en cuarto, quinto y sexto puesto, respectivamente.

Además, el País Vasco es la tercera comunidad más valorada por "la calidad e innovación de su oferta cultural", por detrás de Madrid y Cataluña. En este mismo ámbito, San Sebastián es la séptima ciudad más valorada, y la primera de la lista con menos de 300.000 habitantes.

El Observatorio de Cultura, desde 2009, lleva a cabo una consulta anual para detectar las instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año. En este último cuestionario han participado 443 personas, de las que un 46,3% trabajan en una organización cultural pública, un 36,8% en una organización cultural privada y el 16,9% son profesionales independientes del sector