El Festival de Teatro de Humor de Araia se celebrará del 13 al 16 de agosto con un programa que reunirá a diez compañías

Cartel del festival - DFA

VITORIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro de Humor de Araia-Asparrena (Álava) celebrará su 33 edición del 13 al 16 de agosto con una programación que reunirá a diez compañías y una variada oferta de espectáculos de calle y de sala.

Como cada verano, el festival trascenderá Araia para extenderse por todo el territorio alavés a través de su circuito itinerante, que en esta edición llegará a 21 localidades, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

En total, cinco espectáculos recorrerán el territorio entre el 3 de agosto y el 11 de septiembre. Uno de los grandes atractivos del cartel será la presencia de Ron Lalá, una de las compañías más reconocidas y premiadas del panorama teatral estatal, que presentará en Araia 'La Desconquista', una propuesta que combina humor, sátira histórica y música en directo.

La cita será el domingo 16 de agosto a las 22.30 horas en el polideportivo Arrazpi Berri. Ambientada a finales del siglo XVI, 'La Desconquista' narra las aventuras de tres náufragos que buscan alcanzar las costas del Nuevo Mundo: el capitán Hernán Galán, obsesionado con la gloria; el marino Fulano, en busca de riquezas; y el misionero fray Pío, empeñado en salvar almas.

La programación de sala incluirá también 'Las Reinas Kanpina', de la compañía gasteiztarra La Cuerda Teatroa & Ttipia Kultura, que se representará el viernes 14 de agosto a las 22:30 horas en Arrazpi Berri.

La obra, que se representará en euskera, presenta a tres mujeres que regresan cada año al mismo camping, convertido en su pequeño territorio de libertad y desconexión. Con una combinación de humor negro, absurdo y crítica social, la propuesta reflexiona sobre las jerarquías que reproducimos incluso en nuestros momentos de descanso, las dinámicas de poder y la compleja búsqueda de unas vacaciones perfectas.

El festival recupera además 'Meraki', del artista y malabarista Edu Manazas, cuya actuación tuvo que suspenderse el pasado año en Araia debido a la meteorología.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de una única función especial de este espectáculo, que combina circo contemporáneo, tecnología y una cuidada puesta en escena para reflexionar sobre el paso del tiempo, la creatividad y la huella que dejamos en lo que hacemos.

Asimismo, la compañía ofrecerá un taller de circo en familia el 14 de agosto a las 11.00 horas, en el que, a través de acrobacias, malabares y dinámicas participativas, se podrán explorar nuevas formas de comunicación, confianza y diversión.

El Festival de Teatro de Humor de Araia-Asparrena combinará espectáculos de calle y de sala. Las propuestas de interior podrán verse exclusivamente en el polideportivo Arrazpi Berri mediante la adquisición previa de entradas, mientras que los espectáculos de calle formarán parte también del circuito itinerante y podrán disfrutarse de manera gratuita en distintas localidades alavesas. La presentación oficial de la programación completa se llevará a cabo el próximo 23 de julio en la Diputación Foral de Álava.