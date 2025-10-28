La Filmoteca Vasca organiza los días 4 y 5 de noviembre en San Sebastián el IX Encuentro de Filmotecas Ibéricas - FILMOTECA VASCA

SAN SEBASTIÁN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Vasca organiza el IX Encuentro de Filmotecas Ibéricas que tendrá lugar en San Sebastián los días 4 y 5 de noviembre. En el transcurso de ambas jornadas, profesionales del sector discutirán sobre los retos del presente y del futuro de los archivos fílmicos de la península, además de compartir métodos de trabajo, proyectos y experiencias.

El Encuentro comenzará con las bienvenidas de Joxean Fernández, director de la Filmoteca Vasca; Edurne Ormazabal, directora general del Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera; y de Urkiri Salaberria, directora de Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual y Depósito Legal del Gobierno Vasco.

Después, el crítico de cine Carlos F. Heredero pronunciará la conferencia inaugural. José Antonio Hurtado Álvarez, responsable de Programación de la Filmoteca de Valencia, hablará de la presencia de las filmotecas en el cine.

La mesa redonda sobre preservación digital contará con la participación de Tiago Baptista, director del departamento de Conservación de la Cinemateca de Portugal, Javier Rellán y Laura Carrillo, jefe de Servicio de Conservación y jefa de Servicio de Documentación de la Filmoteca Española, respectivamente, y Rosa Cardona y Mariona Bruzzo, conservadora y jefa del Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca de Catalunya, respectivamente.

La jornada continuará con María Teresa Conesa, directora de la Filmoteca de Castilla y León, que presentará un trabajo de cooperación para la recuperación de tres películas vascas en 16 mm. Los asistentes tendrán ocasión de terminar el día con una visita guiada a las instalaciones de la Filmoteca Vasca, Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) y Tabakalera,

También habrá proyecciones de Ikuska 12: 'Euskal emakumeak' (1981) -un pequeño homenaje a la recientemente fallecida Mirentxu Loyarte-, 'Mallorca' (Agustí Villaronga, 1986) y 'En el balcón vacío' (José Miguel -Jomi- García Ascot, 1961), esta última presentada por el encargado de su restauración, Luis Juárez.

DOCUMENTACIÓN

El 5 de noviembre Silvia Casagrande y Ion Lopez, del departamento de Conservación de la Filmoteca Vasca, hablarán de la documentación y el acceso a las imágenes familiares; Mayte Méndez y Laura Carrillo, del departamento de Documentación de la Filmoteca Española, informarán sobre el Proyecto NO-DO; Clara Sánchez-Dehesa y Carolina Cappa, coordinadoras del departamento de Archivo e Investigación de la EQZE, hablarán de Elías Querejeta Zine Eskola, e Irati Crespo, del proyecto Artxiboa, que coordina en el Festival de San Sebastián.

Desde la Filmoteca Española, Noelia Sastre, responsable del Fondo Cinematográfico, compartirá sus proyectos de digitalización llevados a cabo con los fondos Next Generation, así como sus colaboraciones con entidades privadas. Por su parte, Santiago Aguilar, investigador del proyecto ZINEBI de la EQZE, y Ferrán Alberich y Juan Soto (Filmoteca de Catalunya) hablarán del depósito de Zinebi y de la historia permanente del cine catalán, respectivamente.

Marian del Egido y Valeria Camporesi, conservadora e investigadora y directora de la Filmoteca Española, respectivamente, expondrán el resultado de una investigación sobre mujeres cineastas entre 1952 y 1990, mientras que Ángel Cruz, director de la Filmoteca de Murcia, presentará un trabajo de restauración y las actividades del centenario del nacimiento de Francisco Rabal.

La jornada finalizará con una charla sobre el programa Klasikoak, en la que participarán Joxean Fernández y José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián.

En colaboración con la Semana de Cine Fantástico y de Terror, el IX Encuentro de Filmotecas Ibéricas terminará con la proyección, abierta al público, de 'La torre de los siete jorobados' (Edgar Neville, 1944), que presentará Valeria Camporesi, directora de la Filmoteca Española.