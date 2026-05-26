Finalizan las obras de reurbanización de la calle Doctor Ornilla en Bilbao, tras una inversión de 1,47 millones

Obras de reurbanización de la calle Doctor Ornilla en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de finalizar las obras de mejora y reurbanización de la calle Doctor Ornilla en el barrio de Txurdinaga, tras ocho meses de trabajos y una inversión de 1.497.680 euros.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, se trata de un proyecto enmarcado en el Auzokide Plana y, por tanto, priorizado por los vecinos del Distrito 3.

La intervención se ha llevado a cabo en el tramo de aproximadamente 350 metros comprendido entre la rotonda situada en la confluencia de la Avenida Txomin Garat y Artalandio y el paso peatonal semaforizado próximo al acceso hacia la Avenida Gabriel Aresti y al Centro de Gestión de Tráfico y Coordinación de Emergencias de Euskadi.

Se trata de una vía con un importante tránsito tanto peatonal como rodado, ya que conecta los barrios de Txurdinaga y Santutxu y constituye, además, uno de los accesos al Parque Europa, una de las principales zonas verdes de la ciudad.

La actuación se ha centrado en la acera situada en el lado opuesto al parque, tal y como recogía el proyecto priorizado por el vecindario del Distrito 3. El objetivo principal ha sido generar un espacio más accesible, cómodo y amable para el tránsito peatonal.

Entre las principales mejoras realizadas destacan la ampliación de la acera, "especialmente significativa", según ha destacado el ayuntamiento, en el tramo frente al Centro Asistencial Birjinetxe y Centro de Día Bekoetxe, que ha pasado de los 2,9 metros previos hasta los 5,8 metros actuales.

También se ha procedido a la renovación de los servicios municipales afectados, tales como el saneamiento, abastecimiento y alumbrado, y, además, se ha eliminado la mediana para aprovechar al máximo la sección de la calle para el uso peatonal sin minimizar la infraestructura existente para el tráfico rodado.

Asimismo, se ha acometido la distribución de la calzada de manera que, a futuro, de cara a la ejecución de un nuevo tramo de bidegorri a lo largo del ámbito, ésta suponga una actuación mínima.

También se ha reasfaltado la rotonda Doctor Ornilla y Artalandio, reparando desperfectos y manteniendo misma señalética horizontal y se ha llevado a cabo la redistribución de la zona de aparcamientos, manteniendo el vado del Centro de Día, así como la plaza para Personas con Movilidad Reducida que se encuentra junto al edificio asistencial.

Otras de las mejoras acometidas ha sido la renovación de la pavimentación en acera, manteniendo la estética de las zonas colindantes. Las obras también han incluido la instalación de nuevo mobiliario urbano, así como la implantación de vegetación en la nueva acera que surja tras la ampliación.