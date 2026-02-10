Fineco Banca Privada Kutxabank lanza Fon Fineco Patrimonio Permanente F1

Archivo - Logo de Fineco, banca privada de Kutxabank - KUTXABANK - Archivo

BILBAO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fineco Banca Privada Kutxabank ha ampliado su gama de soluciones de inversión con el lanzamiento de Fon Fineco Patrimonio Permanente FI, un fondo de inversión multiactivo diseñado para "una mayor protección del patrimonio en entornos macroeconómicos complejos".

En un comunicado, la entidad ha subrayado que Fon Fineco Patrimonio Permanente, que busca "ofrecer rentabilidad consistentes a largo plazo", surge para dar respuesta a un nuevo entorno, con el objetivo de complementar las carteras tradicionales y ofrecer a los inversores patrimoniales una propuesta "basada en la diversificación real".

El fondo está dirigido especialmente a clientes que ya cuentan con exposición a renta fija y renta variable y buscan reducir la dependencia del ciclo económico, mejorar la consistencia de los resultados e intentar suavizar los episodios de volatilidad extrema.

Kutxabank ha indicado que el nuevo vehículo nace en un contexto marcado por cambios estructurales en los mercados financieros. Según ha subrayado, tras décadas en las que la renta fija ha actuado como "principal amortiguador frente a las caídas bursátiles", el repunte de la inflación y el comportamiento simultáneamente negativo de bonos y acciones en 2022 "están retando los modelos tradicionales de construcción de carteras".

La entidad ha destacado que este cambio de paradigma viene determinado por un entorno geopolítico "más tensionado, dinámicas de desglobalización, el debate sobre qué activos pueden actuar hoy como refugio y los planteamientos en torno a la sostenibilidad de ciertos niveles de endeudamiento soberano". En su opinión, todo ello exige nuevas soluciones de inversión capaces de adaptarse a distintos escenarios macroeconómicos.

En este sentido, su estrategia se inspira en la clásica cartera permanente desarrollada por Harry Browne en los años 70, basada en la premisa de que ningún inversor puede anticipar de forma sistemática los distintos regímenes macroeconómicos y de mercado. Bajo este enfoque, el fondo busca estar preparado para distintos escenarios "combinando múltiples fuentes de retorno independientes y complementarias".

Sobre esta base conceptual, Fineco Banca Privada Kutxabank ha desarrollado una nueva versión adaptada al entorno actual, respondiendo a los retos que presenta el mercado mediante herramientas más modernas.

El fondo combina activos tradicionales y alternativos desde una perspectiva de antifragilidad (Nassim Taleb), con el objetivo de "ampliar las fuentes de rentabilidad y añadir nuevas capas de protección".