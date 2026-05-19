Firmado el convenio de limpieza viaria y recogida de residuos de Erandio (Bizkaia)

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO del Hábitat de Euskadi ha firmado el Convenio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del municipio vizcaíno de Erandio con la empresa Enviser Servicios Medioambientales S.A.U. El convenio, que estará vigente entre 2025 y 2028, mejora las condiciones laborales y salariales de 92 trabajadores después de más de un año de negociaciones.

Según ha informado CCOO, el comité de empresa está formado por tres delegados de este sindicato y dos de ELA. "Todos han firmado el acuerdo, aunque los representantes de ELA lo han hecho a título individual, sin el respaldo de su central sindical", ha indicado.

La empresa abonará atrasos con carácter retroactivo al 1 de enero de 2025, correspondientes a un incremento del 2,8%. El convenio incluye además una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC, con un tope del 10,5% de Euskadi, que se activaría el 1 de enero de 2029 si la subida acumulada supera el 9,10% pactado para toda la vigencia.

En materia de permisos retribuidos, el acuerdo amplía el permiso por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecha o hijos e hijas, que pasa de cinco días naturales a siete días laborales. También se amplía en dos años la edad de los hijos e hijas para el acompañamiento a consulta médica en centros públicos de Osakidetza, que sube de 12 a 14 años.

Asimismo, se aumenta a dos los días de asuntos propios retribuidos. El convenio obliga a la empresa a asumir el coste del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y de la tarjeta del tacógrafo del personal. El personal a tiempo parcial de fines de semana y festivos podrá sustituir voluntariamente a trabajadoras y trabajadores de jornada completa hasta un máximo de 35 horas semanales, con el compromiso de que la empresa no realizará contrataciones externas mientras haya personal voluntario disponible para cubrir esas horas. La póliza de accidentes se revalorizará anualmente hasta alcanzar los 40.000 euros en 2028.

En cuanto a las jubilaciones anticipadas voluntarias, la empresa aportará como ayuda 340 euros por año de antigüedad si el trabajador o la trabajadora se jubila dos años antes de la edad ordinaria, y 298 euros si lo hace un año antes. Estas cantidades se actualizarán conforme a los incrementos salariales pactados cada año.

Desde CCOO del Hábitat de Euskadi han señalado que el acuerdo demuestra que "con negociación, presión, perseverancia y propuestas justas se pueden conseguir mejores condiciones laborales y salariales, sin necesidad de recurrir a la huelga, que es el último instrumento de presión en una negociación, no el primero".