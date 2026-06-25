Firmado el convenio del servicio de saneamiento y alcantarillado de Bilbao para el periodo 2024-2028

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO y ELA han firmado el convenio colectivo del Servicio de Mantenimiento y Limpieza de la Red de Alcantarillado del Ayuntamiento de Bilbao, adjudicado a la empresa Acciona, tras un proceso negociador que se ha prolongado durante año y medio. El acuerdo, con vigencia para el periodo 2024-2028, recoge incrementos salariales acumulados del 14,8%, mejoras en antigüedad, permisos, vacaciones y medidas de conciliación.

Según ha informado CCOO, la firma pone fin a un conflicto laboral marcado por numerosas reuniones y movilizaciones de la plantilla en defensa de mejoras laborales y salariales. Entre los principales avances del convenio destaca el abono de los atrasos generados desde mayo de 2024, fecha en la que Acciona asumió la adjudicación del servicio, hasta la publicación oficial del convenio.

En materia salarial, el acuerdo establece para los años 2024, 2025 y 2026 incrementos equivalentes al IPC de la Comunidad Autónoma Vasca más un 1,5% adicional. Esto supone subidas del 4,6% en 2024, del 5,1% en 2025 y del 4,4% en 2026, lo que representa un incremento acumulado del 14,8% respecto a las tablas salariales anteriores. Para un oficial, esta mejora supondrá aproximadamente 3.500 euros en concepto de atrasos.

Para 2027 y 2028 se mantiene la fórmula de actualización salarial del IPC de Euskadi más un 1,5% anual. El convenio también mejora la regulación de la antigüedad. Los tres primeros bienios pasarán a retribuirse con un 5% sobre el salario base y los quinquenios con un 7%, devengándose desde el primer día del año en que se generan.

Asimismo, los complementos por toxicidad, penosidad y peligrosidad aumentan del 20% al 25% del salario base. En el apartado social, la plantilla dispondrá de 31 días laborables de vacaciones, uno más que en el convenio anterior.

Además, los permisos para acudir a consultas médicas pasan de cuatro permisos anuales a una bolsa de 28 horas al año. El acuerdo incorpora también medidas de conciliación. Las vacantes fijas que se produzcan en el turno de mañana serán cubiertas prioritariamente por personal del turno de tarde que desee acceder a ellas. Del mismo modo, las vacantes temporales de mañana podrán ser cubiertas por trabajadores y trabajadoras del turno de tarde mientras dure dicha situación.

CCOO del Hábitat de Euskadi ha calificado de "positivo" un acuerdo que mejora las condiciones laborales y salariales de la plantilla y ha destacado que los avances alcanzados son "fruto de la movilización de los trabajadores y trabajadoras, y del proceso de negociación desarrollado por la representación sindical".