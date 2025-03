Fitoquímicos de frutas y verduras pueden reducir el riesgo de covid y acelerar la recuperación, según estudio UPV/EHU

Estos compuestos se encuentran en las zanahorias, naranjas, brócoli verde intenso o en las uvas moradas

BILBAO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los fitoquímicos de frutas y verduras pueden reducir el riesgo de covid-19 y acelerar la recuperación, según un estudio internacional en el que ha participado la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que revela cómo los compuestos naturales de algunos alimentos pueden modular beneficiosamente la respuesta inmune.

Cuando se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma debido a la rápida propagación de la covid-19, la investigación 'Possible roles of phytochemicals with bioactive properties in the prevention of and recovery from covid-19', publicada en la revista Frontiers in Nutrition, revela que los fitoquímicos, compuestos naturales presentes en frutas y verduras, "podrían ser aliados poderosos en la lucha contra esta enfermedad", según ha destacado la UPV/EHU.

Según señala el estudio, "zanahorias, naranjas, brócoli verde intenso o las uvas moradas, más allá de su sabor y valor nutricional, esconden un secreto, los fitoquímicos". Estos compuestos, como el betacaroteno, el resveratrol, los polifenoles y los isotiocianatos, han demostrado tener propiedades bioactivas que podrían modular la respuesta inmune y reducir la gravedad de la covid-19", ha explicado Paloma Rohlfs Domínguez, profesora de la UPV/EHU y coautora del estudio.

El estudio, que analizó a más de 1.500 personas en seis países (India, Irán, Italia, Japón, Rusia y España) entre 2021 y 2023, encontró que las poblaciones con dietas ricas en verduras, hierbas, especias y alimentos fermentados, como en India y Japón, experimentaron tiempos de recuperación más cortos.

"Nuestros hallazgos sugieren que los fitoquímicos podrían actuar como moduladores de la respuesta inmune, ayudando al organismo a defenderse del virus y a recuperarse más rápidamente", ha precisado Rohlfs.

La investigadora ha destacado la importancia de estos compuestos. Así, ha indicado que el betacaroteno, presente en zanahorias y otras verduras naranjas, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El resveratrol, del vino tinto, también ha mostrado efectos beneficiosos, y los polifenoles del té y los isotiocianatos del brócoli son otros ejemplos de fitoquímicos con potencial para combatir la covid- 19.

Este estudio, ha remarcado Rohlfs, "no sólo refuerza la importancia de una alimentación saludable, sino que abre nuevas vías de investigación sobre el papel de los fitoquímicos en la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas".

"Es fundamental seguir investigando para comprender mejor los mecanismos de acción de estos compuestos y determinar cómo podemos utilizarlos de manera más efectiva en la lucha contra la covid-19", ha concluido.