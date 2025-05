Florencio García (Sigma) cree que es "imposible que triunfe" una innovación alimentaria si no está "realmente rica"

La industria de la alimentación debate desde este martes en el F4F - Expo Food Tech 2025 en el BEC sobre retos e innovaciones en el sector

BARAKALDO (BIZKAIA), 12 (EUROPA PRESS)

El director de Better Balance Europa de Sigma --multinacional de la alimentación matriz de Campofrío--, Florencio García, ha advertido, en el F4F - Expo Food Tech 2025 que se está celebrando en el BEC, de que es "imposible que triunfe" una innovación alimentaria si "no se disfruta" y, por ello, ha considerado que el principal reto en este campo es el sabor, de manera que el producto esté "realmente rico".

Más de 8.000 profesionales, 250 firmas expositoras y 320 expertos del sector de la alimentación y bebidas se reúnen desde este martes en el F4F - Expo Food Tech 2025, que se celebra en el Bilbao Exhibition Center (BEC), en Barakaldo, hasta el jueves.

Entre los distintos foros de debate que se han sucedido en esta primera jornada, expertos del sector han analizado 'Los desafíos y oportunidades en la cadena de valor de las proteínas alternativas', una "vía de dar al consumidor lo que pide" con una tendencia de "crecimiento indudable", ha explicado Florencio García.

El responsable en Europa de Better Balance ha expuesto en este foro la experiencia de la marca lanzada por Sigma centrada en los productos 'plant based' (con proteína vegetal) y, en concreto, de su "perrito caliente que sabe como el de toda la vida pero que está hecho de proteína de guisante".

En esta línea, García ha defendido que, si se hace una innovación alimentaria con la que "no se disfruta, es absolutamente imposible que triunfe" porque, sobre todo en un país como España, "comemos porque nos gusta". De este modo, ha considerado que el sabor es "el eje primordial" a la hora de realizar innovaciones en este sector y "aquí desde luego tiene que ser un producto que esté realmente rico".

El responsable de Better Balance ha admitido que, en este tipo de productos, "el mayor reto" es "cambiar la percepción" de que no son sabrosos y "romper la barrera de que se atrevan a probarlos", y que "digan esto está tan bueno", además de que "luego cumpla el resto de cosas" como ser saludable.

Las nuevas alternativas de proteínas también se han debatido en otras de las mesas, bajo el lema 'New sources to fill the emerging protein gap', en un contexto en el que, según ha explicado el director en Europa de Snack'In for You de Sigma, Simón Fusté, "en los próximos años va a aumentar mucho la demanda de proteínas, pero la producción es más baja".

A su entender, "no hay que hablar tanto de las cantidades, sino de la calidad de la proteína" y, en este sentido, ha planteado que desde la industria se debe "ayudar a que el consumidor entienda un poquito más qué es una proteína de calidad y entender el aporte".

Fusté ha admitido que "los cambios de conocimiento" entre los consumidores son "bastante lentos y complicados", si bien ha confiado en que, "si todos vamos en la línea de explicar la calidad de las proteínas, el consumidor va a tenerlo mucho más fácil". También, ha añadido, es preciso poner estos nuevos productos "a precios asequibles en los lugares que el consumidor busca el producto para que pueda escoger".

En este marco, ha explicado la apuesta de Snack'In for You para desarrollar "snacks sabrosos y que también son nutritivos" con "productos mínimamente procesados, horneados no fritos, sin gluten" y con "una lista mínima de ingredientes".

COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Por su parte, la directora de Marketing de Campofrío, Juana Manso, en una mesa sobre 'Alimentación y Bienestar' ha advertido de que buena parte de los consumidores consideran que "las marcas deberían jugar un rol para asegurar una vida más saludable".

Con este objetivo, ha considerado "básica" la transparencia, con experiencias como la introducida en jamones para que "el consumidor pueda seguir con información a través de un QR desde cuál fue el origen del producto, cuánto tiempo ha estado, en qué condiciones, hasta que llegue a su casa".

Asimismo, ha reivindicado la importancia de trabajar en prevención para "una vida sana", según ha remarcado, "más en un entorno como el que tenemos en Europa y en España, en el que el 21% de la población tiene más de 65 años y en el que un 42% de las personas tienen riesgo de algún problema cardiovascular". Así, ha aludido a la reducción de sal, azúcar o grasas en los productos o el trabajo en "opciones libres de alérgenos".

La responsable de Marketing de Campofrío también ha destacado la elaboración de los productos teniendo en cuenta las necesidades de colectivos específicos de la población, como el caso de las personas de más edad, para las que la proteína "tiene un rol muy importante", o las personas con problemas de deglución, para quienes se cuenta con con productos de textura gelificada que se distrubuyen en hospitales, por ejemplo.

Finalmente, ha aludido a la importancia de incidir en la salud mental, aportando "la tranquilidad" de saber que, además de que "te guste mucho", el producto sea "saludable".