La formación francesa Lurium gana el Concurso de Grupos del festival de Jazz de Getxo

Lurium, ganadora del concurso de grupos del Getxo Jazz 2026. - PANKRA NIETO/GETXO JAZZ

BILBAO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La formación francesa Lurium ha ganado el Concurso de Grupos del 49º Festival Internacional de Jazz de Getxo y su pianista, Levi Harvey, ha sido elegido como mejor solista por el jurado. La banda ganadora volverá a actuar esta noche en Muxikebarri, antes del saxofonista estadounidense Immanuel Wilkins.

Según ha informado el festival vizcaíno, Lurium, un sexteto francés de jazz contemporáneo que se inspira tanto en el lenguaje del jazz moderno como en la música actual, ha resultado ganador de esta 49ª edición. Su repertorio, compuesto por temas originales, desarrolla "una estética donde confluyen ritmos orgánicos, armonías cinceladas y paisajes sonoros cinematográficos".

Conforman la banda Victor Maisonneuve (saxo alto), Oscar Viret (trompeta), Loan Buathier (guitarra), Cyril Drapé (contrabajo), Tamino Edener (batería) y Levi Harvey (piano). Precisamente, este último músico ha recibido del premio al Mejor Solista del concurso.

El segundo premio ha recaído en Cristopher Pérez Quartet, que reúne a cuatro músicos de Lanzarote, Madrid y Murcia para "ofrecer una amalgama de sonidos y estilos". "Desde los ritmos vibrantes del jazz hasta las influencias musicales de sus lugares de origen, apuestan por una exploración de la diversidad cultural y musical, han explicado desde el Getxo Jazz.

La banda, ganadora en 2024 del Concurso Nacional de Juventudes Musicales de España, está integrada por Christopher Pérez (saxo), Guillaume Coulbois (piano), David Muñoz (contrabajo) y Daniel Pimienta (batería).

El primer premio del jurado del Concurso de Grupos está dotado con 4.500 euros y la grabación de un CD en directo. Además, la banda ganadora actuará en la jornada de este domingo, a las 21.00 horas, en Muxikebarri, precediendo a Immanuel Wilkins. Igualmente, participará el festival Eivissa Jazz (Ibiza), con el que el Getxo Jazz mantiene un acuerdo de colaboración.

Por lo que respecta al resto de los galardones, el segundo premio del certamen está dotado con 1.900 euros y el mejor solista obtendrá 950 euros.