Acto electoral de Frente Amplio en Eibar. - FRENTE AMPLIO

SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Gipuzkoa, Rosa Rubio, ha apostado por "proteger las pensiones en la Constitución y recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años". "Queremos que nuestras personas mayores duerman tranquilas sabiendo que ningún gobierno podrá recortar ni privatizar las pensiones; para lograrlo blindaremos su carácter público en la Constitución", ha afirmado.

En un acto electoral en Eibar, Rubio, acompañada del número dos al Congreso por Gipuzkoa, Ivens Pérez, ha anunciado también que Frente Amplio defenderá que las pensiones "se revaloricen siempre con el IPC y la equiparación de la pensión mínima al SMI para garantizar vidas dignas".

"Que las personas pensionista no pierdan su capacidad adquisitiva, puedan poner la calefacción cuando hace frío o comer de una forma adecuada y saludable, aunque suban los precios, es uno de los ejes centrales de las políticas de Frente Amplio", ha señalado la candidata de Frente Amplio.

Además, ha recordado que, "tanto la coalición ultra PP-Vox, como la derecha vasca PNV defienden los planes de pensiones y EPSVs", que "son un enorme negocio para la banca y los seguros, pero no garantizan una pensión". "De hecho, incluso ellos mismos lo dicen claramente en sus documentos, al afirmar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras", ha criticado Rubio.

En este contexto, ha indicado que Frente Amplio quiere llevar al Congreso "el blindaje del sistema público de pensiones para que nadie tenga tentaciones de cargárselas". También ha indicado que entre las propuestas de la coalición está también "recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y la jubilación a los 60 años en sectores como la construcción, la limpieza, la ayuda a domicilio o las camareras de pisos".

"Quien lleva trabajando más de 40 años o se ha dejado la espalda en un andamio, limpiando o cuidando de nuestras personas mayores tiene derecho a jubilarse con dignidad a los 60 años", ha manifestado.

Finalmente, ha planteado "eliminar los coeficientes reductores que penalizan las jubilaciones anticipadas involuntarias con más de 40 años cotizados" y ha pedido que el 29 de noviembre "el voto útil a Frente Amplio para garantizar el sistema público de pensiones".