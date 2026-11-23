SAN SEBASTIÁN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de IU en Andalucía y número 3 de la lista del Frente Amplio por Madrid, Toni Valero, ha propuesto reducir la jornada laboral a 32 horas y subir los salarios en función del IPC para no perder poder adquisitivo.

En un acto electoral en Arrasate (Gipuzkoa), Valero y la candidata de Frente Amplio al Congreso por Gipuzkoa, Rosa Rubio, han presentado las propuestas de la coalición en materia de empleo y relaciones laborales de cara a las elecciones generales del domingo.

"Ya lo hemos demostrado con medidas valientes como el incremento en un 75% del SMI, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, de las y los 'riders', la reforma laboral y lo seguiremos haciendo en el próximo gobierno progresista con múltiples propuestas", ha afirmado.

Además, Valero ha destacado la importancia de las elecciones del domingo y ha pedido el voto para Frente Amplio para defender los intereses las trabajadoras y los trabajadores vascos y para ganar el diputado de Gipuzkoa que está en juego con el PNV.

Por otra parte, ha destacado que en los comicios del domingo está en juego el modelo de sociedad. "La izquierda de kilómetro cero es aquella que desde los barrios y pueblos en Euskadi defiende los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras, sean de donde sean, y eso es el Frente Amplio", ha sostenido.

Así, ha subrayado que "lo mejor para la defensa de los intereses de los trabajadores vascos es que Frente Amplio gane el diputado de Gipuzkoa que se juega con el PNV".

Por su parte, Rubio ha subrayado que ha sido "la izquierda transformadora, la que hemos logrado subir el SMI un 75%, las que hemos mejorado las condiciones trabajo de sectores precarizados como las empleadas de hogar y los 'riders', las que hemos ampliado de 22 a 32 semanas los permisos retribuidos de maternidad y paternidad". "Gracias a nuestro espacio político se ha llevado a cabo la primera reforma laboral que recupera derechos y que PNV y Bildu rechazaron", ha incidido.

Los candidatos de Frente Amplio han defendido reducir la jornada laboral a 32 horas, sin reducción salarial, blindar el SMI para que sea siempre el 60% del salario medio neto; subir los salarios en función el IPC para "preservar el poder adquisitivo"; la imposición de un impuesto del 30% a las grandes empresas que tengan más de 50 millones de euros de beneficio y que apliquen congelaciones salariales.

"VOTO ÚTIL"

Además, Rubio ha reivindicado que "Frente Amplio es el voto útil para que la gente trabajadora mejore sus vidas". "Ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo en el próximo gobierno progresista con múltiples propuestas", ha manifestado Rubio.

Por último, ha señalado que "el PNV anda diciendo estos días que ellos son quienes han construido Euskadi", pero "la Euskadi actual es fruto del esfuerzo compartido de muchas personas, tanto de aquí como de otros lugares, y así seguirá siendo". Por ello, ha pedido el voto útil para Frente Amplio, "el único que garantiza seguir ganando derechos para la clase trabajadora".