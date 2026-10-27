Frente Amplio tendrá dos puestos de salida en listas conjuntas al senado por Bizkaia y Gipuzkoa acordadas con PSOE

Archivo - Lander Martínez, cabeza de lista por Bizkaia de Frente Amplio-Fronte Zabala - SUMAR MUGIMENDUA - Archivo

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio-Frente Zabala contará con dos puestos de salida en las candidaturas conjuntas al Senado acordadas con el PSOE, uno por Bizkaia y otro por Gipuzkoa, según ha informado Sumar Mugimendua.

Frente Amplio-Fronte Zabala ha cerrado sus candidaturas al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en los tres territorios históricos de Euskadi.

La coalición, integrada por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU, Berdeak y otras organizaciones políticas, estará encabezada por Lander Martínez en Bizkaia, Rosa Rubio en Gipuzkoa y José Damián García en Álava.

En Bizkaia, el actual diputado de Sumar, Lander Martínez, volverá a encabezar la candidatura al Congreso. Ingeniero informático de formación, Martínez ha sido elegido para liderar el proyecto de Frente Amplio-Fronte Zabala en Euskadi.

Actualmente ocupa la Secretaría de Comunicación de Sumar Mugimendua y es secretario de Coordinación Institucional, Parlamentaria y Relaciones conel Gobierno en la Ejecutiva estatal de Movimiento Sumar.

Durante esta legislatura, Martínez ha desempeñado "un papel destacado" en la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Dependencia, impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales, donde Rosa Martínez ejerce como secretaria de Estado, según han destacado desde Sumar Mugimendia.

Según han recordado, la reforma establece el compromiso de que el Estado asuma el 50% de la financiación del sistema de dependencia, en un contexto en el que el acuerdo alcanzado para Euskadi "permitirá incrementar los recursos estatales en cerca de 250 millones de euros anuales a partir de 2027, respecto a 2024".

Martínez estará acompañado en los primeros puestos de la candidatura por Edurne Visaria, de Ezker Anitza-IU, y Aurelio González, de Berdeak.

La lista contará también con la participación de Rosa Martínez, actual secretaria de Estado de Derechos Sociales y cocoordinadora general de Movimiento Sumar junto a Verónica Martínez Barbero, que cerrará la candidatura por Bizkaia.

Ambas fueron elegidas para liderar la formación en la asamblea celebrada el pasado mes de julio. Completan la candidatura vizcaína Ana Rosa Sánchez y Julen Domínguez Sánchez, concejal en Ermua; Izaskun Alderete, con una amplia trayectoria en el movimiento sindical y responsabilidades en la Federación de Servicios de CCOO de Euskadi; y Jordi Martínez, de Recortes Cero.

Por su parte, Rosa Rubio, de Ezker Anitza-IU, encabezará la candidatura al Congreso por Gipuzkoa, acompañada por Ivens Pérez, de Sumar Mugimendua, y Lidia, de Berdeak. Completan la lista Santi Ximénez, Juncal y Xabier Pombo.

En Álava, la candidatura estará encabezada por José Damián García-Moreno López, actual juntero y secretario primero de la Mesa de las Juntas Generales de Álava. Le acompañarán Edurne García, exparlamentaria y secretaria de Organización de Sumar Mugimendua; Mikel Rodríguez, de Berdeak; y Antonia Galiot, de Ezker Anitza-IU.

DOS PUESTOS DE SALIDA EN EL SENADO

Frente Amplio-Fronte Zabala contará con dos puestos de salida en las candidaturas conjuntas al Senado acordadas con el PSOE, uno por Bizkaia y otro por Gipuzkoa. En Álava, la coalición no aportará candidatos a la Cámara Alta.

En Bizkaia, Frente Amplio-Fronte Zabala presentará una candidatura coral al Senado, articulada en torno al tándem formado por Alba Gutiérrez Gómez, concejala en el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano e integrante de Ezker Anitza-IU, y Sergitz Moreno, sociopolitólogo y secretario político de Sumar Mugimendua.

Ambos compartirán el escaño en caso de obtener representación, conforme al acuerdo alcanzado entre las organizaciones. Alba Gutiérrez ejercerá como senadora durante los dos primeros años de legislatura y, transcurrido ese periodo, renunciará al escaño para que Sergitz Moreno asuma la representación durante los dos años restantes. La candidatura se completa con Azahara Botella, abogada y secretaria de Feminismos de Sumar Mugimendua, como segunda suplente.

En Gipuzkoa, Samira Raiss, de Sumar Mugimendua, será la candidata titular de Frente Amplio-Fronte Zabala al Senado. Raiss es criminóloga especializada en intervención en violencia contra las mujeres y cuenta con experiencia profesional en el ámbito social desde 2016. Estará acompañada por Alejandro del Pozo Maté, historiador del Arte, como primer suplente.