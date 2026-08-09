La fuente de chorros del Guggenheim de Bilbao se cierra desde este lunes para colocar el escenario de Aste Nagusia

Archivo - Chorros de agua del Guggenheim
Archivo - Chorros de agua del Guggenheim - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: domingo, 9 agosto 2026 10:04
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BILBAO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fuente de los chorros del Museo Guggenheim Bilbao se clausurará a partir de este lunes, 10 de agosto, debido a la colocación del escenario para Aste Nagusia en esta zona, tras lo que no volverá a funcionar hasta el día 9 de septiembre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, la instalación del habitual escenario para los conciertos de las fiestas de Aste Nagusia en Abandoibarra provocará la clausura de la fuente de los chorros del Museo Guggenheim a partir del lunes.

El cierre de las instalaciones se prolongará hasta el 8 de septiembre, de manera que la fuente volverá a funcionar el miércoles 9 de septiembre.

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